Exakt getroffen

Zu Wochenbeginn fiel der Kurs dann bis in den Bereich des sogenannten 200-Tage-Durchschnitts sowie in die wichtige Kaufzone um 42,44 Euro. Genau dort setzte eine Gegenbewegung ein, und die Aktie drehte wieder nach oben.

Nachdem die Aktie Mitte Februar ihr Ziel von 50,00 Euro erreicht hatte, kam es – wie erwartet – zu einer Korrektur. Das bedeutet, der Kurs gab wieder etwas nach, was nach einem starken Anstieg als normal gilt.

Chancen auf Erholung – aber Bestätigung fehlt noch

Die aktuelle Entwicklung deutet darauf hin, dass sich die Aktie nun weiter erholen könnte. Das derzeitige Kursniveau wird von vielen als attraktiv angesehen, vor allem für Anleger, die langfristig investieren möchten.

Für ein stärkeres positives Signal wäre es jedoch wichtig, dass die Aktie auch den 50-Tage-Durchschnitt überwindet. Dieser gilt als weiterer wichtiger Indikator für die kurzfristige Kursentwicklung.

Risiken bleiben bestehen

Trotz der Erholung gibt es weiterhin Risiken. Sollte der Kurs unter die Marke von 42,44 Euro fallen, könnten erneut deutliche Verluste folgen. In diesem Fall wären Rückgänge zunächst auf 39,98 Euro und darunter sogar bis in den Bereich von 38,17 Euro möglich.

Fazit: Spannende Ausgangslage für Anleger

Die Aktie der Deutschen Post DHL befindet sich aktuell an einem entscheidenden Punkt. Während sich Chancen auf eine Erholung bieten, hängt die weitere Entwicklung stark davon ab, ob wichtige Kursmarken gehalten beziehungsweise überwunden werden können.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 46,80 Euro

Kursziel : 50,00/61,38 Euro

Renditechance via DU47FG : 120 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Post AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU47FG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,36 - 0,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 41,2543 Euro Basiswert: Deutsche Post AG KO-Schwelle: 41,2543 Euro akt. Kurs Basiswert: 44,55 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 61,38 Euro Hebel: 10,94 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8XP2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,45 - 0,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 48,9108 Euro Basiswert: Deutsche Post AG KO-Schwelle: 48,9108 Euro akt. Kurs Basiswert: 44,55 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,88 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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