Totalschaden abgewendet?!

Gleichzeitig versucht US-Präsident Donald Trump, Zuversicht zu verbreiten. Er spricht von konstruktiven Gesprächen mit dem Iran über eine mögliche Öffnung der Route. Diese Aussagen sorgten kurzfristig für Entspannung an den Börsen. Dauerhafte Stabilität dürfte es jedoch erst geben, wenn tatsächlich konkrete Fortschritte erzielt werden.

Ein zentraler Grund für die Nervosität an den Märkten ist die weiterhin blockierte Straße von Hormus. Aktuell kann kein Tankschiff aus der westlichen Welt diese wichtige Meerenge passieren.

Erholung nur mit klaren Fortschritten möglich

Damit sich die Lage am Aktienmarkt nachhaltig verbessert, braucht es belastbare Ergebnisse im Konflikt. Ohne eine Öffnung der Straße von Hormus bleibt die Unsicherheit hoch und die Märkte anfällig für neue Rückschläge.

Wichtige Marken für den EuroStoxx 50

Aus technischer Sicht kommt es nun auf entscheidende Kursmarken an: Erst wenn der EuroStoxx 50 über 5.820 Punkte steigt, könnte sich das Bild deutlich aufhellen. In diesem Fall wäre ein erneuter Anlauf auf die Rekordstände bei 6.199 Punkten möglich.

Auf der anderen Seite drohen bei fallenden Kursen neue Verluste. Sollte der Index unter 5.400 Punkte rutschen, könnte sich der Abwärtstrend fortsetzen – zunächst in Richtung 5.121 Punkte und im weiteren Verlauf sogar bis auf 4.954 Punkte.

Fazit: Märkte bleiben stark abhängig von der Politik

Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie stark die Finanzmärkte von geopolitischen Ereignissen beeinflusst werden. Solange die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt und wichtige Handelsrouten blockiert sind, dürfte die Unsicherheit hoch bleiben – mit entsprechend schwankenden Kursen an den Börsen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 5.835 Punkte

Kursziele : 5.995/6.199 Punkte

Renditechance via DY7SVG : 70 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7SVG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,73 - 5,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.064,968 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 5.064,968 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.574,33 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.199 Punkte Hebel: 9,82 Kurschance: + 70 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU3X2E Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,17 - 6,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.240,409 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 6.240,409 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.574,33 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,08 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.