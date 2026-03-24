Goldpreis stabil bei -0,13 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,25 % 1 Monat -15,90 % 3 Monate -3,88 % 1 Jahr +44,21 %

Kaum Bewegung am Goldmarkt: Das Edelmetall notiert unverändert bei 4.401,21. Händler warten auf neue Impulse.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.751,62USD. Heute notiert Gold bei 4.401,21USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.512,66USD wert – ein Zuwachs von +151,27 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt. Technisch gilt die 200‑Tagelinie als entscheidende Orientierung; es gab Tests dieses Niveaus und Diskussionen über eine mögliche Erholung. Zielbereiche liegen um 4.000 USD bzw. 4.1–4.2k; einige erwarten neue Hochs, andere weitere Dips. Fundamentaldaten bleiben laut Diskussion unverändert stark. Die konkrete 14‑Tage-Preisveränderung in Prozent fehlt.