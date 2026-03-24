Silberpreis
Silber im Plus +0,32 % binnen 24h
Silber steigt moderat um +0,32 % und notiert bei 69,37 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-16,40 %
|1 Monat
|-23,46 %
|3 Monate
|-5,52 %
|1 Jahr
|+103,53 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 15,70866USD. Heute steht er bei 69,37USD. Das Investment wäre auf 44.163,2USD gewachsen – eine Steigerung von +341,63 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und volatil. In den letzten 14 Tagen existierte kein klares Momentum; der aktuelle Kurs wird in der Diskussion ca. 65–68 USD je Unze genannt. Einige erwarten weiter fallende Notierungen (Bj. Boden ~50 USD), andere setzen auf langfristige charttechnische Ziele (z. B. ca. 150 USD). Overall bleibt Unsicherheit hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|344,55EUR
|-0,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|121,25EUR
|-0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|249,96EUR
|-0,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|356,32EUR
|-0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|97,74EUR
|-0,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|554,05EUR
|-0,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|361,40EUR
|-0,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|73,00EUR
|-1,06 %
|Long
|1
|0,00
|122,00EUR
|-0,16 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,10EUR
|-2,24 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.