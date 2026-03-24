Silber im Plus +0,32 % binnen 24h

+0,32 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,40 % 1 Monat -23,46 % 3 Monate -5,52 % 1 Jahr +103,53 %

Silber zeigt sich fester:auf 69,37. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und stützt die Erwartungen vieler Anleger.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 15,70866USD. Heute steht er bei 69,37USD. Das Investment wäre auf 44.163,2USD gewachsen – eine Steigerung von +341,63 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und volatil. In den letzten 14 Tagen existierte kein klares Momentum; der aktuelle Kurs wird in der Diskussion ca. 65–68 USD je Unze genannt. Einige erwarten weiter fallende Notierungen (Bj. Boden ~50 USD), andere setzen auf langfristige charttechnische Ziele (z. B. ca. 150 USD). Overall bleibt Unsicherheit hoch.