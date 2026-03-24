Makenita beginnt mit den Arbeiten auf dem Wolframprojekt Sisson West in New Brunswick

Vancouver, B.C. – 24. März 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (das „Unternehmen“ oder „Makenita“) (KENY: CSE) (A40X6P: WKN) (KENYF: USA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen New-Sense Geophysics Ltd. beauftragt hat, das geplante Arbeitsprogramm auf Makenitas zu 100 Prozent unternehmenseigenen Wolframprojekt Sisson West zu unterstützen. Die Arbeiten werden voraussichtlich in den nächsten Tagen beginnen.

Karte von Makenitas Wolframprojekt Sisson West.

President Jason Gigliotti erklärte: „Wir sind extrem begeistert, mit den Arbeiten auf unserem Wolframprojekt in New Brunswick zu beginnen, das direkt neben der Wolframmine Sisson liegt – einem der fünf von Premierminister Mark Carney1 hervorgehobenen Projekte zum Aufbau der Nation.“ Er fuhr fort: „Ich hatte ein großartiges Gespräch mit der ehrenwerten Susan Holt, der Ministerpräsidentin von New Brunswick, und war sehr beeindruckt. Sie hat eine mutige, klare Vision für das Wachstum der Provinz und richtet ihr Augenmerk darauf, New Brunswick zu einem Bergbauzentrum auszubauen. Ihre Begeisterung ist ansteckend. Mit einer kompakten Aktienstruktur von etwas mehr als 30 Millionen ausgegebenen Aktien sind wir der Ansicht, dass Makenita für Wachstum gut aufgestellt ist. Wir sind gespannt darauf, loszulegen, und freuen uns auf das, was die nahe und mittelfristige Zukunft für das Unternehmen bringen könnte.“

Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

President Jason Gigliotti und die ehrenwerte Susan Holt, Ministerpräsidentin von New Brunswick

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. Scott Jobin-Bevans (PhD, PGeo), ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Makenita Resources Inc.

Makenita verfügt derzeit über mehrere Projekte in Kanada. Das Wolframprojekt Sisson West umfasst ca. 9.845 zusammenhängende Acres mit Potenzial für die Auffindung von Wolframvorkommen, befindet sich in New Brunswick und grenzt direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. (NCF). Makenita verfügt außerdem über das rund 9.000 Acres große Seltenerdmetallprojekt NTX in Quebec, das höffig für Seltenerdmetalle ist. Schließlich besitzt Makenita das 5.542 Acres große Konzessionsgebiet Hector in der Nähe der Stadt Cobalt in Ontario, das höffig für Kobalt, Silber und Diamanten ist.