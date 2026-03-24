Star Copper bestätigt Mineralisierung bei Copper Creek

Umfangreiche Anschlussbohrungen geplant, nachdem das erste Bohrloch bei Star North eine porphyrische Alteration bestätigte und sich als Sulfid-Vektorisierung bewährte, während das Bohrloch CC-25-001 bei Copper Creek 57,0 m mit 0,614 % CuÄq innerhalb von 111,0 m mit 0,348 % CuÄq durchteufte

Vancouver, British Columbia – 24. März 2026 – Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) („Star Copper“ oder das „Unternehmen“), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich, die Analyseergebnisse und geologischen Beobachtungen aus den ersten beiden Bohrlöchern, die auf zwei Satellitenzielen innerhalb seines Vorzeigeprojekts Star im Nordwesten von British Columbia niedergebracht wurden, bekannt zu geben.

Die ersten Bohrlöcher bei Copper Creek und Star North, CC-25-001 bzw. SN-25-001 (Abbildungen 1 bis 3) wurden außerhalb der Zone Star Main niedergebracht, um ausgeprägte, zusammenfallende Boden-, Kartierungs- und IP-Magnetfeld-Anomalien zu erproben und erste unterirdische Vektoren in Richtung zusätzlicher Porphyrzentren auf dem umfassenderen Konzessionsgebiet zu liefern.

Abbildung 1. Phase-2-Bohrungen 2025 bei Copper Creek und Star North

Highlights

Das Bohrloch bei Copper Creek bestätigte eine porphyrische Mineralisierung und durchteufte eine breite, strukturell kontrollierte Kupfer-Gold-Mineralisierung in einem Zielgebiet rund 2,5 km südöstlich von Star Main, in dem in der Vergangenheit zwar Bohrungen stattfanden, das aber nur unzureichend erprobt ist.

Die Bohrungen bestätigten die Bohrergebnisse aus den 1970er-Jahren, die auf eine weitläufige Kupfer- und Goldmineralisierung hinwiesen.

CC-25-001 durchteufte 111,0 m mit 0,348 % CuÄq (0,178 % Cu und 0,167 g/t Au) ab 40,00 m. Einschließlich 57,00 m mit 0,614 % CuÄq (0,313 % Cu und 0,294 g/t Au) ab 76,00 m. Einschließlich 15,00 m mit 0,779 % CuÄq (0,416 % Cu und 0,355 g/t Au) ab 76,00 m.



Bei Star North konnte ein großes, produktives porphyrisches Alterationssystem unterhalb einer übereinstimmenden Cu-Au-in-Boden- und IP-Aufladbarkeitsanomalie, rund 1 km nordöstlich von Star Main, bestätigt werden.

Die Standorte stellen nun vorrangige Ziele für die Erweiterung geophysikalischer Ziele im Jahr 2026 dar.

Die Planungen für die vollständig finanzierte Kampagne 2026 sind im Gange.

„Diese ersten Satellitenbohrungen sind insofern wichtig, da sie zeigen, dass Star nicht aus nur einer einzigen Zone bei Star Main besteht“, so Darryl Jones, CEO von Star Copper. „Copper Creek hat erste starke Bohrergebnisse geliefert und Star North weist die richtige Alteration und günstige Sulfidsignatur auf, um offensive Anschlussarbeiten zu rechtfertigen. Zusammen bestärken sie uns in unserer Ansicht, dass das Projekt Star über den Umfang und die geologischen Gegebenheiten verfügt, um mehrere Mineralisierungszentren zu tragen.“

Copper Creek und Star North wurden während der Saison 2025 als vorrangige Satellitenziele im Umfeld von Star Main ausgebaut. Bei Copper Creek liegt eine Cu-Au-Bodenanomalie auf 550 m x 1.000 m vor, die mit einer starken IP-Aufladbarkeit und umfangreichen Malachit-Azurit-Ausstrichen in Zusammenhang steht. Historische Bohrungen in den 1970er-Jahren lieferten vielversprechende Kupferabschnitte. Star North ist durch eine Cu-Au-in-Boden-Anomalie definiert, die mit einer ausgeprägten Anomalie mit hohen IP-Aufladbarkeitswerten übereinstimmt und im Laufe von 2025 durch Kartierungen und die Entnahme von 119 Gesteinsproben genauer eingegrenzt wurde. Unter anderem lieferten Stichproben von halbmassivem Chalkopyrit Werte von 17,6 % Cu und 0,942 g/t Au sowie 3,21 % Cu. Zusammen stellen diese Ziele die nächste Phase der Prüfung des neu entstehenden Porphyrcluster-Modells über die Zone Star Main hinaus dar.

Das Bohrloch bei Copper Creek lieferte das stärkere erste Ergebnis und bestätigt direkt, dass der historische mineralisierte Korridor weiterhin intakt ist. SN-25-001 ergab insgesamt geringere Gehalte, durchteufte jedoch erfolgreich die intrusiv-vulkanische Architektur, die uneinheitliche Kaliumüberlagerung und sulfidhaltige Erzgangsysteme, die in einem ergiebigen Porphyrmilieu zu erwarten sind. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die beiden Bohrlöcher zusammen das Vertrauen in die Zielermittlung für die Anschlussbohrungen im Jahr 2026 bei beiden Satellitengebieten deutlich verbessern.

Tabelle 1 – Zusammenfassende Ergebnisse der Phase-2-Bohrungen bei Star Main. Star Copper, 2026.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) CuÄq (%) Cu (%) Au (g/t) Kategorie CC-25-001 40,00 151,00 111,00 0,348 0,178 0,167 Strukturell/Hypogen einschließlich 76,00 133,00 57,00 0,614 0,313 0,294 Strukturell/Hypogen einschließlich 76,00 91,00 15,00 0,779 0,416 0,355 Strukturell/Hypogen SN-25-001 9,00 402,00 393,00 0,039 0,030 0,009 Hypogen/Vektor einschließlich 177,00 402,00 225,00 0,051 0,040 0,011 Hypogen/Vektor einschließlich 177,00 294,00 117,00 0,068 0,055 0,013 Hypogen/Vektor einschließlich 246,00 294,00 48,00 0,095 0,076 0,019 Hypogen/Vektor

Fußnoten zu Tabelle 1: (1) Die angegebenen Mächtigkeiten sind Bohrmächtigkeiten; die tatsächlichen Mächtigkeiten sind unbekannt. (2) Alle Untersuchungsintervalle stellen längengewichtete Durchschnittswerte dar. (3) Bei den Berechnungen des Kupferäquivalents (CuÄq) werden folgende Metallpreise zugrunde gelegt: Cu 5,60 US$/lb und Au 4350 US$/oz sowie konzeptionelle Ausbeuten von: Cu 80 % und Au 80 %. Die Umrechnung der Metalle in einen Kupferäquivalentgehalt auf Basis dieser Metallpreise erfolgt im Verhältnis zum Kupferpreis pro Masseneinheit, multipliziert mit den konzeptionellen Ausbeuten für diese Metalle, normiert auf die konzeptionelle Kupferausbeute. Die Metalläquivalente für jedes Metall werden zum Kupfergehalt addiert. Die allgemeine Formel hierfür lautet: CuÄq% = Cu% + ((Au g/t * Au $ g.*Au-Ausbeute) / (Cu $/t. * 22,046 *Cu-Ausbeute))

Tabelle 2 – Bohransatzpunkte – UTM-Zone 9N NAD83. Star Copper, 2026.

Bohrloch-Nr. UTM Easting UTM Northing Höhenlage (m) Azimut Neigung Tiefe (m) CC-25-001 341181 6456422 902 262 -45 151 SN-25-001 340487 6459084 1163 131 -45 402

Abbildung 2. Ergebnisse von Bohrloch CC-25-001 bei Copper Creek, Querschnitt A-B. Star Copper, 2026.

Abbildung 3. Ergebnisse von Bohrloch SN-25-001 bei Star North, Querschnitt C-D. Star Copper, 2026.

Bohrloch CC-25-001 (am 21. Oktober 2025 abgeschlossen)

CC-25-001 wurde vom steilen Gully Copper Creek aus niedergebracht, um die Kupfer- und Goldmineralisierung zu erproben und zu charakterisieren, die in historischen Bohrungen aus den 1970er-Jahren innerhalb einer größeren Cu-Au-Bodenanomalie auf 550 m mal 1.000 m angetroffen wurde. Das Bohrloch wurde bei 341181E, 6456422N, auf einer Höhe von 902 m angesetzt und in westlicher Richtung mit einem Azimut von 262 Grad und einer Neigung von -45 Grad bis zu einer Gesamttiefe von 151 m niedergebracht. Nach der Verrohrung durchteufte das Bohrloch ein stark deformiertes vulkanisch-sedimentäres Paket, das von Andesit-Aschetuff, andesitisch-lithischem Tuff, chertartigem laminiertem Schluffstein, geringfügigem Sandstein und einem späten Trachytgang dominiert wurde. Die Alteration besteht vornehmlich aus Chlorit-Epidot mit stellenweise Siliziumdioxid und schwacher kaliumhaltiger Überlagerung, insbesondere in gescherten und brekzienartigen Abschnitten.

Die in CC-25-001 angetroffene Kupfermineralisierung steht in Zusammenhang mit intensiven Scherungen, Brekzienbildung und Quarz-Epidot-Sulfid-Erzgangbildung. Chalkopyrit tritt als Bläschen, feine Einsprengungen und in Erzgängen lagernden Sulfiden zusammen mit Pyrit und stellenweise Pyrrhotin auf, einschließlich stärker ausgebildeten halbmassiven Sulfiden in 110,7 m bis 113,15 m Tiefe und eines breiten Mineralisierungsabschnitts von 76 m bis 133 m. Das Bohrloch bestätigt die Kontinuität der historischen Kupfermineralisierung bei Copper Creek und liefert vor allem einen ersten Bohrvektor in Richtung der ausgedehnteren porphyrartigen Quelle, von der angenommen wird, dass sie die Mineralisierung im Einzugsgebiet speist.

Bohrloch SN-25-001 (am 6. November 2025 abgeschlossen)

SN-25-001 war das erste Bohrloch, das im Zielgebiet Star North, etwa 1 km nordöstlich von Star Main, niedergebracht wurde. Das Bohrloch wurde bei 340487E, 6459084N, auf einer Höhe von 1.163 m, mit einem Azimut von 131 Grad und einer Neigung von -45 Grad angesetzt und erreichte eine Gesamttiefe von 402 m. Es erprobte den Kern einer ausgeprägten IP-Aufladbarkeitsanomalie und eines übereinstimmenden Cu-Au-Boden-Trends, der durch Kartierungen und Gesteinsprobenahmen im Jahr 2025 definiert wurde. Die Bohrung durchteufte eine geschichtete intrusiv-vulkanische Abfolge, bestehend aus Augit-Plagioklas-Porphyr, Quarz-Monzodiorit, Andesit-Asche-Tuff sowie langen Abschnitten von Plagioklas-Tafelkristall-Porphyr, die von mehreren Generationen von durch Brüche kontrollierten Erzgängen durchschnitten werden.

Die in SN-25-001 angetroffene Alteration wird von Quarz-Serizit-Chlorit mit periodischer kaliumhaltiger (K-Feldspat) Entwicklung dominiert, die in Quarz-Monzodiorit-Abschnitten und um lokale Erzgangzwischenmittel und Verdrängungsbänder herum am stärksten ausgeprägt ist. Chalkopyrit kommt in Form von seltenen Bläschen, feinen Einsprengungen und in schmalen Pyrit-Epidot-Quarz-Karbonat-Erzgängen vor, wobei die stärksten Analyseergebnisse im Abschnitt von 246 m bis 294 m innerhalb des alterierten Plagioklas-Tafelkristall-Porphyrs erzielt wurden. Obwohl das erste Bohrloch insgesamt nur mäßige Gehalte lieferte, bestätigt es das Vorkommen eines ergiebigen porphyrischen Systems bei Star North und liefert wichtige Informationen für die Ausrichtung der Anschlussbohrungen im Jahr 2026.

Wichtigste Erkenntnisse

CC-25-001 bestätigt, dass in Copper Creek eine ausgedehnte, strukturell kontrollierte Kupfer-Gold-Mineralisierung lagert, und validiert das Zielgebiet als vorrangige Möglichkeit für eine Satellitenentdeckung außerhalb von Star Main.

SN-25-001 bestätigt die intrusiv-vulkanische Architektur, die uneinheitliche Kaliumalteration und das sulfidhaltige Erzgangsystem, wie sie in einem ergiebigen Porphyrmilieu bei Star North zu erwarten sind.

Die beiden ersten Satellitenbohrlöcher verbessern das Vertrauen in die Zielermittlung erheblich und stützen ein umfassenderes Porphyrcluster-Modell für das gesamte Projekt Star.

Copper Creek und Star North sind weiterhin offen und gelten als Priorität für intensive Anschlussbohrungen und Zielerweiterungen im Jahr 2026.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website und sehen sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an.

QA/QC-Erklärung

Star Copper Corp. befolgt die branchenüblichen Protokolle für Diamantbohrungen und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) in British Columbia. Alle Bohrungen werden mit Diamantbohrkernen der Größen HQ und NQ durchgeführt. Die Bohrkerne werden vom Bohrort zu einer sicheren Kernprotokollierungsanlage transportiert, wo sie unter Aufsicht von Geologen protokolliert, fotografiert und beprobt werden. Die Kerne werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in einem versiegelten Probenbeutel zur Analyse eingeschickt und die andere Hälfte vor Ort als Referenz und für weitere Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Proben werden unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Protokolle an Bureau Veritas Laboratories, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, versandt. Bei Bureau Veritas werden die Proben getrocknet, zerkleinert, gespalten und zu 85 % auf eine Korngröße von 200 Mesh pulverisiert. Die Analyseverfahren umfassen eine Multi-Element-ICP-ES/MS-Analyse nach einem Aufschluss mit vier Säuren, wobei Gold und Edelmetalle mittels Feuerprobe mit Atomabsorptions- oder ICP-Finish analysiert werden.

Star Copper implementiert ein robustes QA/QC-Programm, das die Einfügung von mindestens 5 % zertifizierter Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom umfasst, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Leistung bei den Blindstandards, Leerproben und Duplikaten erreicht ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und wurde von Jeremy Hanson, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, verifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Star im ertragreichen Golden Triangle bzw. dem Sheslay District in British Columbia voranzutreiben (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North und Copper Creek. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an und melden Sie sich dort für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ an oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Weitere Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „wird“, „kann“, „sollte“, „nimmt an“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Projekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial, die Verwendung der Erlöse aus dem LIFE-Angebot und dem FT-Angebot sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Projekt Star. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Star Copper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 0,645EUR auf Tradegate (23. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.