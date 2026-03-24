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    Tote und Verletzte nach Explosion in Wohnhaus auf der Krim

    Für Sie zusammengefasst
    • Explosion in Wohnhaus in Sewastopol tötet zwei
    • Acht Verletzte, medizinische Hilfe vor Ort geleistet
    • Teileinsturz, Nachbarhaus evakuiert, Ursache unklar
    Tote und Verletzte nach Explosion in Wohnhaus auf der Krim
    Foto: Siarhei - 356130783

    SEWASTOPOL (dpa-AFX) - In der Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind in der Nacht bei einer schweren Explosion in einem Wohnhaus nach offiziellen Angaben zwei Menschen getötet worden. "Weitere acht Menschen wurden verletzt, die Ärzte leisten ihnen alle nötige Hilfe", schrieb Sewastopols Gouverneur Michail Raswosschajew bei Telegram. Die Ursache der Detonation werde noch untersucht.

    Die Wucht der Explosion hat Behördenangaben nach zu einem Teileinsturz des Gebäudes geführt. Auch ein Nachbarhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen und daher ebenfalls evakuiert.

    In der Nacht gab es ukrainische Drohnenangriffe auf die Krim. Auch in Sewastopol selbst wurde Luftalarm ausgelöst. Es ist allerdings unklar, ob die Drohnen die Explosion ausgelöst haben. Sewastopol gilt als strategisch wichtiger Hafen mit einer Reihe von Militärobjekten. Die Krim dient dem russischen Militär als Nachschubbasis für den Krieg vor allem im Süden der Ukraine./bal/DP/stw





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    Tote und Verletzte nach Explosion in Wohnhaus auf der Krim In der Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind in der Nacht bei einer schweren Explosion in einem Wohnhaus nach offiziellen Angaben zwei Menschen getötet worden. "Weitere acht Menschen wurden verletzt, die Ärzte …
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