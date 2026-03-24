Berenberg hebt Bechtle auf 'Buy' und senkt Ziel auf 34 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 27,50 auf Tradegate (24. März 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -12,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 3,42 Mrd..

Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +25,37 %/+91,74 % bedeutet.