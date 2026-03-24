ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Bechtle auf 'Buy' und senkt Ziel auf 34 Euro
- Berenberg senkt Kursziel Bechtle auf 34 Euro
- Auftragsbestand bei Bechtle auf Rekordhoch
- Chipknappheit als Chance für Branchenkonsolidierung
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle von 38 auf 34 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Geschäft des IT-Dienstleisters laufe besser als es der Ausblick vermuten lasse, schrieb Andreas Wolf am Montagabend. Denn die Ziele seien konservativ angesichts der Unsicherheiten um Speicherchip-Knappheit und Konjunktur. Der Auftragsbestand sei allerdings in Rekordhöhe. Der Experte sieht die Chip-Knappheit eher als eine Chance, - vor allem auf eine beschleunigte Branchenkonsolidierung, mit einer mittelfristigen Stärkung der Position von Bechtle./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 27,50 auf Tradegate (24. März 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -12,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 3,42 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +25,37 %/+91,74 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 34 Euro
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Community Beiträge zu Bechtle - 515870 - DE0005158703
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bechtle eingestellt.
ich bekomme schon jahrelang den Newsletter von Bechtle und ja ich habe nun auch meine erste Position gekauft,,,,
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2026/bechtle-mit-positiver-erwartung-fuer-2026
P.S.:
Minus 15% !??
Die Ausschüttungsquote liegt bei 38,5 % (Vorjahr: 35,9 %) und der Ausblick ist nicht negativ…
Heute habe ich bei 30,54 Euro meine zweite Position erworben! / P.