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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg hebt Bechtle auf 'Buy' und senkt Ziel auf 34 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Kursziel Bechtle auf 34 Euro
    • Auftragsbestand bei Bechtle auf Rekordhoch
    • Chipknappheit als Chance für Branchenkonsolidierung
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Bechtle auf 'Buy' und senkt Ziel auf 34 Euro
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle von 38 auf 34 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Geschäft des IT-Dienstleisters laufe besser als es der Ausblick vermuten lasse, schrieb Andreas Wolf am Montagabend. Denn die Ziele seien konservativ angesichts der Unsicherheiten um Speicherchip-Knappheit und Konjunktur. Der Auftragsbestand sei allerdings in Rekordhöhe. Der Experte sieht die Chip-Knappheit eher als eine Chance, - vor allem auf eine beschleunigte Branchenkonsolidierung, mit einer mittelfristigen Stärkung der Position von Bechtle./rob/ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Bechtle

    +1,35 %
    -12,18 %
    -16,76 %
    -37,11 %
    -28,63 %
    -36,65 %
    -50,02 %
    +85,01 %
    +424,87 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 27,50 auf Tradegate (24. März 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -12,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 3,42 Mrd..

    Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +25,37 %/+91,74 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 34 Euro


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    Community Beiträge zu Bechtle - 515870 - DE0005158703

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kurskorrektur von Bechtle (von rund €44 auf etwa €25–30, 5‑Jahres‑/Jahrestief), Bewertungsdebatten und Kaufgelegenheiten bei Kursen unter ~€25–28, fundamentale Kennzahlen wie Umsatz‑ und Gewinnrückgang (EPS ~1,95 → ~1,82), stabile Dividende €0,70 mit steigender Ausschüttungsquote (~38,5%), IFRS‑15/Prognoseunsicherheit und technische Unterstützungen (Corona‑Tief).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bechtle eingestellt.

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