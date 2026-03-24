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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'
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    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 59 auf 68 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. Bei Wacker Chemie seien die Markterwartungen seit ihrer Verkaufsempfehlung klar gesunken. Chancen und Risiken hielten sich inzwischen recht gut die Waage./ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 73,75EUR auf Tradegate (24. März 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Virginie Boucher-Ferte
    Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 68
    Kursziel alt: 59
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 68,00, was einem Rückgang von -6,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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