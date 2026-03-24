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    Knapp vier Millionen Erwerbstätige leisten Nachtarbeit

    Wirtschaft - Knapp vier Millionen Erwerbstätige leisten Nachtarbeit
    Foto: Büros (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Knapp 4,0 Millionen Erwerbstätige in Deutschland haben im Jahr 2024 Nachtarbeit geleistet. Damit arbeiteten 9,3 Prozent der 42,6 Millionen Erwerbstätigen zumindest gelegentlich zwischen 23 Uhr und 6 Uhr, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.

    Demnach war der Anteil der nachts arbeitenden Erwerbstätigen unter Männern (11,7 Prozent) fast doppelt so hoch wie bei Frauen (6,5 Prozent). Zudem ist Nachtarbeit bei Erwerbstätigen im jungen Alter (bis 34 Jahre: 10,6 Prozent) und im mittleren Alter (35 bis 54 Jahre: 9,6 Prozent) verbreiteter als bei denjenigen ab 55 Jahren (7,4 Prozent).

    Wie viele Erwerbstätige nachts arbeiten, hängt stark von der Branche ab. Am weitesten verbreitet war Nachtarbeit 2024 mit einem Anteil von 42,6 Prozent der Erwerbstätigen in der Luftfahrt. Dahinter folgten Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien (40,2 Prozent) und die Metallerzeugung und -bearbeitung (31,1 Prozent). Weitere große Branchen mit überdurchschnittlich vielen Erwerbstätigen in Nachtarbeit waren etwa die Lagerei und sonstigen Verkehrsdienstleistungen (18,6 Prozent), das Gesundheitswesen (17,6 Prozent) sowie die Gastronomie (13,9 Prozent).

    Bei vorbereitenden Baustellenarbeiten, der Bauinstallation und dem sonstigen Ausbaugewerbe arbeiteten mit einem Anteil von 1,8 Prozent die wenigsten Erwerbstätigen nachts - gefolgt von IT-Dienstleistungen (3,6 Prozent) sowie Erziehung und Unterricht (3,8 Prozent).



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Knapp vier Millionen Erwerbstätige leisten Nachtarbeit Knapp 4,0 Millionen Erwerbstätige in Deutschland haben im Jahr 2024 Nachtarbeit geleistet. Damit arbeiteten 9,3 Prozent der 42,6 Millionen Erwerbstätigen zumindest gelegentlich zwischen 23 Uhr und 6 Uhr, teilte …
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