Vor Trumps Post wurden Millionen Barrel gehandelt – mit dem Öl-Crash abkassiert

Die Reaktion fiel heftig aus. Rohölpreise brachen zweistellig ein, zeitweise um mehr als 13 Prozent, während gleichzeitig Risikoanlagen nach oben schossen. Der S&P 500 legte deutlich zu, Anleiherenditen gaben nach. Auslöser war die Hoffnung auf eine Entspannung im Konflikt, nachdem Trump noch Tage zuvor mit militärischen Maßnahmen innerhalb von 48 Stunden gedroht hatte , sollte der Iran die strategisch zentrale Straße von Hormus nicht öffnen.

Noch bevor US-Präsident Donald Trump mit einem einzigen Social-Media-Beitrag die Märkte erschütterte, hatten sich am Ölmarkt bereits auffällige Bewegungen abgezeichnet. Innerhalb weniger Minuten wechselten Futures im Umfang von Millionen Barrel den Besitzer – ein Vielfaches des üblichen Handelsvolumens zu dieser frühen Stunde. Kurz darauf folgte die Nachricht, die den Markt kippen ließ: Trump kündigte an, geplante Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur um fünf Tage zu verschieben und sprach von "produktiven Gesprächen" mit Teheran.

Besonders brisant: Der ungewöhnliche Handelsschub setzte bereits rund 15 Minuten vor Trumps Ankündigung ein. In dieser Phase wurden Öl-Futures im Gegenwert von rund 650 Millionen US-Dollar umgesetzt. Auch bei Aktien-Futures zeigte sich ein ähnliches Muster. Wer in diesem Moment auf fallende Ölpreise und steigende Aktien setzte, konnte innerhalb kürzester Zeit erhebliche Gewinne erzielen. Die Hintergründe der Transaktionen bleiben unklar, ebenso die Identität der beteiligten Marktteilnehmer.

Für Analysten ist weniger die einzelne Bewegung entscheidend als die zunehmende Unberechenbarkeit. Robert Rennie von der Westpac Banking Corp bringt es auf den Punkt: "Gestern zählten wir die Stunden, bis Trump damit beginnen würde, iranische Kraftwerke 'auszulöschen'; heute zählen wir die Tage bis zu einem 'Deal' mit dem Iran." Genau diese abrupten Richtungswechsel treiben die Volatilität. "Das Problem für Händler ist, dass wir zwischen diesen beiden Extremen eine ganze Menge Risiko und Volatilität bewältigen müssen."

Auch andere Strategen sehen die Märkte zunehmend im Spannungsfeld politischer Kommunikation. Tom Garretson von RBC Wealth Management deutet an, dass nicht nur geopolitische Überlegungen den Kurswechsel beeinflusst haben könnten: "Während Präsident Trump offensichtlich verzweifelt nach Wegen gesucht hat, die Ölpreise im Zaum zu halten, waren es vielleicht – wieder einmal – die Anleihemärkte, die ihm die Hand zwangen."

Trotz der anfänglichen Erleichterung blieb Skepsis. Der Iran widersprach den angeblichen Fortschritten bei Gesprächen, und im Handelsverlauf bröckelten die Gewinne an den Märkten wieder. Für Investoren bleibt damit vor allem eines bestehen: ein Umfeld, in dem politische Aussagen innerhalb von Minuten Milliarden bewegen – und in dem Unsicherheit selbst zur dominierenden Marktgröße geworden ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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