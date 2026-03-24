BARCLAYS stuft Airbus auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Am Montagabend befasste sich Analystin Milene Kerner umfassend mit der weltweiten Auslieferung von Verkehrsflugzeugen. Obendrein nahm sie zur Beurteilung der Dynamik in der Branche auch die jüngsten Trends unter die Lupe, da sie Aufschluss über die kurzfristige Produktion von Airbus und Boeing geben./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 167,1EUR auf Tradegate (24. März 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 220,00 € , was eine Steigerung von +32,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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