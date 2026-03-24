BARCLAYS stuft Airbus auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Am Montagabend befasste sich Analystin Milene Kerner umfassend mit der weltweiten Auslieferung von Verkehrsflugzeugen. Obendrein nahm sie zur Beurteilung der Dynamik in der Branche auch die jüngsten Trends unter die Lupe, da sie Aufschluss über die kurzfristige Produktion von Airbus und Boeing geben./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 167,1EUR auf Tradegate (24. März 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
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