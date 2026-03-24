SAP-Aktie: Das Kursmassaker geht weiter!

Kurzzeitig sah es zum Wochenauftakt danach aus, als könnte sich mit dem deutschen Leitindex DAX auch endlich die seit Wochen und Monaten unter Druck stehende SAP-Aktien erholen.

Nachdem US-Präsident Donald Trump über angebliche Gespräche mit dem Iran berichtet hatte, wechselte nicht nur der Gesamtmarkt, sondern auch die Aktie der Walldorfer das Vorzeichen. In der Spitze verteuerten sich die SAP-Anteile um mehr als 4 Prozent auf knapp 162 Euro.

Das bedeutete zwar nur den Stand der Vorwoche, ließ aber dennoch die Hoffnung aufkommen, dass das Tief jetzt gefunden und die Aktie in eine Bodenbildung übergehen könnte.

JP Morgan senkt den Daumen – und steuert das niedrigste aller Kursziele bei

Diese Hoffnungen sind am Dienstagmorgen schon wieder hinfällig. Einerseits hatte SAP noch am Montag einen großen Teil seiner zwischenzeitlichen Erholungsgewinne wieder abgegeben, andererseits senkte am Dienstagmorgen ein Analystenhaus den Daumen, während ein anderes seine Kaufempfehlung zwar bekräftigte, aber das Kursziel nach unten anpasste.

JP-Morgan-Analyst Toby Ogg, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Analystinnen und -Analysten TipRanks als äußerst zuverlässig gilt, stufte SAP von "Übergewichten" auf "Neutral" ab und kappte sein Kursziel um knapp ein Drittel auf nur noch 175 Euro.

Er revidierte seine Einschätzung, wonach das Unternehmen vor einer Wachstumsbeschleunigung und Margenexpansion stehe, und verwies auf sinkende Cloud-Erlöse. Auch der geplante Umbau des Geschäftsmodells (hin zu einem nutzungsbasierten Abrechnungsmodell) bedeutet seiner Einschätzung nach Gegenwind, da er zu schwankenden Geschäftsergebnissen führen könne.

Außerdem sieht Ogg das Unternehmen wachsendem Wettbewerb und höherem Innovationsdruck ausgesetzt und verweist dabei auf das hohe Wachstum des KI-Anbieters Anthropic, der seine jährlich wiederkehrenden Erlöse (AAR) zuletzt beträchtlich steigern konnte (von 9 Milliarden US-Dollar im Dezember auf 14 Milliarden US-Dollar im Februar).

Trotz bekräftigter Kaufempfehlungen: Kurszielsenkungen belasten

Die negative Einschätzung der US-Großbank trifft am Dienstag auf eine Kurszielsenkung des Analystenhauses Kepler Cheuvreux, welches den fairen Wert der Aktie nun bei 190 Euro sieht nach zuvor 240 Euro. Bereits am Montag hatte auch Jefferies sein Preisziel von 290 auf 230 Euro gesenkt, wie Kepler Cheuvreux aber an seiner Kaufempfehlung festgehalten.

Damit kommt die SAP-Aktie bei insgesamt 29 Einschätzungen jetzt auf 18 Mal "Kaufen", 6 Mal "Übergewichten" sowie 5 Mal "Halten". Im Mittel wird ein fairer Wert von 240,65 Euro genannt, was einer Upside von 56,4 Prozent entspricht. Die zuversichtlichste Einschätzung sieht SAP vor einem Anstieg auf 315 Euro, während JP Morgan mit 175 Euro das niedrigste aller aktuell genannten Gebote abgegeben hat. Das erklärt die empfindliche Kursreaktion.

Neues Mehrjahrestief, aber wenigstens auch ein Gap-Close

Ein Minus von mehr als 2 Prozent zur Handelseröffnung sorgte mit einem Kurs von unter 150 Euro für ein weiteres Mehrjahrestief und damit das nächste Verkaufssignal. Viel sprach zuletzt ohnehin nicht für eine rasche Gegenbewegung der Aktie, nun wurden jedoch auch die bullishen Divergenzen im RSI zunichte gemacht, während der Trendstärkeindikator MACD unter seine Signallinie gefallen ist, und damit eine weitere Abwärtstrendverschärfung befürchten lässt.

Ein positives haben die neuerlichen Verluste jedoch: Die seit Januar 2024 bei rund 150 Euro noch offene Kurslücke konnte endlich geschlossen werden. Deren "Magnetwirkung" nach unten ist damit endlich gebannt. Mit Blick auf den RSI ist SAP außerdem deutlich überverkauft. Das macht eine zumindest kurzfristige Gegenbewegung immer wahrscheinlicher, wenngleich weiterhin kein Boden zu erkennen ist und auch Kaufsignale in weiter Ferne liegen.

Fazit: Kurzfristige Rebound-Chancen, aber anhaltende Schwierigkeiten

Die ohnehin gebeutelte SAP-Aktie sieht sich am Dienstag neuem Gegenwind ausgesetzt, nachdem die US-Großbank JP Morgan nicht nur das niedrigste aller aktuellen Kursziele genannt, sondern auch seine Kaufempfehlung gestrichen hat. Die Aktie fällt zwar auf ein neues Mehrjahrestief, macht damit aber auch eine seit Jahren noch offene Kurslücke zu.

Auf eine nachhaltige Erholung sollten sich Anlegerinnen und Anleger gegenwärtig noch nicht einstellen. Dafür ist nicht nur das Sentiment, sondern auch die charttechnische Ausgangslage schlicht zu schlecht. Angesichts eines RSI von 27,5 wird eine kurzfristige Gegenbewegung jedoch immer wahrscheinlicher. Die sollte ohne nachhaltige Bodenbildung jedoch nicht gekauft werden, wenngleich die Bewertung mit einem KGVe 2026 von 22,4 inzwischen sowohl aus historischer Perspektive als auch gegenüber der Vergleichsgruppe immer interessanter wird für ein langfristiges Engagement.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion