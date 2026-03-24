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    Konzern kauft Trendmarke

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    Danone schnappt sich Huel – das steckt hinter dem Milliarden-Coup

    Danone übernimmt Huel und stärkt sein Geschäft mit funktioneller Ernährung.

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    Konzern kauft Trendmarke - Danone schnappt sich Huel – das steckt hinter dem Milliarden-Coup
    Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Julien Mattia

    Der französische Lebensmittelkonzern Danone übernimmt den britischen Nahrungsmittelhersteller Huel, wie das Handelsblatt berichtet. Danone teilte am Montag mit, dass das Unternehmen mit dem Zukauf seine Präsenz im Bereich der funktionellen Ernährung ausbauen wolle. Huel ist bekannt für Produkte wie Mahlzeiten in Pulverform und als Fertiggetränke sowie für proteinreichen Snacks. 

    Dow Jones schreibt, dass Danone für die Übernahme rund 1 Milliarde Euro auf den Tisch legt.

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    Huel-Chef James McMaster meinte, dass durch den Zusammenschluss die Marke Huel in neue Märkte expandieren und ihr Wachstum beschleunigen könne. Das britische Unternehmen Huel setzte 2024 laut seiner Internetseite 214 Millionen Pfund (rund 247 Millionen Euro) um. Laut einer informierten Person lag der Umsatz von Huel für das gesamte Jahr 2025 voraussichtlich bei über 250 Millionen Pfund (289,28 Millionen Euro). 

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    Die von Huel angebotenen Proteinshakes, und -pulver sind schon länger stark im Trend. Konzernchef Antoine de Saint-Affrique sagte, die Ausrichtung ​von Huel passe perfekt zum Fokus ⁠von ‌Danone ​auf Gesundheit durch Ernährung. Die Aktie von Danone ist am Dienstag (8:50 Uhr, MEZ) 0,35 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 68,34 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

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    Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 68,34EUR auf Tradegate (24. März 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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