Die SMARTBROKER+ Top 5 Aktien in der KW 12/2026

Welche Aktien haben die SMARTBROKER+ Kunden in der Kalenderwoche 12/2026 am häufigsten gekauft? Hier die aktuellen Top 5.

Platz 1: Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1)

Obwohl Vonovia für 2025, erstmals seit drei Verlustjahren, einen Gewinn von mehr als 4 Milliarden Euro bekanntgeben konnte, rauschte die Aktie in den Keller. Der hohe Verschuldungsgrad und das allgemeine Zinsumfeld machen der Aktie zu schaffen. Zudem plant der neue CEO einen Verkauf von Immobilien, um mit den daraus gewonnenen Geldern die Schuldenlast zu senken.

Das alles kam bei Investoren zuletzt nicht gut an. Ergo: die Aktie erreichte einen neuen Tiefststand. SMARTBROKER+ Kunden deckten sich mit Aktien des Immobilienunternehmens ein.

Platz 2: Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0)

Gefragt waren auch die Aktien von Siemens Energy, obwohl auch hier die Kursentwicklung nach unten zeigte. Die KI-Entwicklung sorgt für einen erhöhten Strombedarf, was den Bedarf zusätzlicher Anlagen zur Stromerzeugung wie Windkraftanlagen oder Turbinen wachsen lassen könnte. Die aktuelle Krise könnte den Bereich der Windkraftanlagen zusätzlich befeuern.

Platz 3: Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017)

Gefragt war bei den SMARTBROKER+ Kunden auch die Aktie des Chemieriesen Bayer. Positiv scheint sich der Pharma-Bereich zu entwickeln. In Sachen Rechtsstreitigkeiten wegen Glyphosat plant man nun, sich auf einen Vergleich zu einigen und damit die Kosten für die Angelegenheit zu begrenzen, wenn auch auf einem sehr hohen Niveau.

Platz 4: SAP SE (ISIN: DE0007164600)

Auf Platz 4 landete bei den SMARTBROKER+ Anlegern die Aktie von SAP. Die Aktie hat stark mit dem Thema KI zu kämpfen, da hier Möglichkeiten bestehen, dass komplexe Software durch KI-Anwendungen ersetzt werden könnte. So rauschte die Aktie letzte Woche auf den niedrigsten Kurs seit Anfang 2024. SMARTBROKER+ Kunden nutzten die niedrigen Kurse und kauften nach.

Platz 5: NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040)

Als einziges nicht-deutsches Unternehmen schaffte es NVIDIA in die Top 5 der meistgekauften Aktien bei SMARTBROKER+.

Auch der Chiphersteller konnte sich dem Abwärtstrend nicht entziehen. SMARTBROKER+ Kunden kauften nach.

Auch die aktuelle Woche wird wohl wieder recht volatil werden und im Zeichen des Iran-Krieges stehen.