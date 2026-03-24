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    Ölpreise steigen - Preis für Brent-Öl bleibt über 100 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Brentöl am Morgen gestiegen auf 101,91 US-Dollar
    • Montags Schwankungen zwischen 96 und über 114 Dollar
    • Analysten warnen vor Angebotsknappheit bei Eskalation
    Ölpreise steigen - Preis für Brent-Öl bleibt über 100 US-Dollar
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag nach starken Kursschwankungen zu Beginn der Woche gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Mai kostete am Morgen 101,91 US-Dollar und damit knapp zwei Prozent mehr als am Vortag.

    Am Montag war es zu starken Preisschwankungen gekommen, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Ultimatum an den Iran verschoben hatte und von "produktiven" Gesprächen mit dem Kriegsgegner gesprochen hatte. Der Iran hatte daraufhin aber Verhandlungen zwischen Teheran und Washington zur Beendigung des Kriegs dementiert. Im Zuge dieser Nachrichten schwankte der Preis für Brent-Öl am Montag in einer Spanne zwischen 96 Dollar und mehr als 114 Dollar.

    "Der Markt reagiert weiterhin sehr sensibel auf neue Schlagzeilen", kommentierten Analysten des Handelshauses XS.com das jüngste Handelsgeschehen. Viele Anleger sind besorgt über die weitere Entwicklung des Kriegs im Nahen Osten. Sollten weitere Staaten am Persischen Golf in den Konflikt eintreten, sei eine "deutliche Eskalation" der Lage am Ölmarkt zu befürchten.

    Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs erwarten bei einer längeren Dauer des Kriegs eine "extreme Angebotsknappheit". Derzeit würde sich diese noch auf Länder in Asien konzentrieren. Sie könnte sich aber auch auf andere Regionen der Welt ausbreiten./jkr/stk





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