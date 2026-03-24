McLaren Minerals identifiziert 54 Kilometer langes Zirkon-System auf Barossa

McLaren Minerals (WKN A40XP1 / ASX MML) konkretisiert das geologische Potenzial seines jüngst erworbenen Barossa-Projekts im Eucla Basin in Südaustralien. Nach einer weiterführenden Auswertung historischer Explorationsdaten und interner geologischer Modellierungen kommt das Unternehmen zu dem Schluss, dass sich auf dem Projekt ein rund 54 Kilometer langer mineralisierter Strandlinien-Korridor abzeichnet. Für McLaren Minerals rückt damit neben dem Titan-Schwerpunkt nun auch ein großflächiges, zirkonreiches Schwermineralsand-System mit möglichem Potenzial für Seltene Erden stärker in den Vordergrund.

Das Barossa-Projekt liegt rund 90 Kilometer südöstlich von Ilukas Jacinth-Ambrosia-Mine und nördlich beziehungsweise leicht westlich von Thevenard Port. Die aktuelle Auswertung konzentriert sich auf historische Exploration und geologische Interpretation nach den JORC-Standards von 2012. Im Zentrum stehen die Prospektionsgebiete Mojave, Kalahari und Gobi, die gemeinsam Teil eines interpretierten mineralisierten Küstensystems entlang der Barton-Paläoküstenlinie sein sollen. Für McLaren Minerals ergibt sich daraus das Bild eines seitlich ausgedehnten Schwermineralsand-Systems innerhalb einer weltweit bekannten Zirkon-Provinz.

McLaren Minerals erkennt großräumigen Mineralisierungskorridor auf Barossa

Die neue Interpretation von McLaren stützt sich auf historische Bohrungen und Modellierungen zu den Prospektionsgebieten Mojave, Kalahari und Gobi. Das Unternehmen sieht darin eine zusammenhängende mineralisierte, geologische Küstenlinie, die sich über etwa 54 Kilometer durch die Explorationslizenzen EL6461 und EL6462 zieht. Die drei bekannten Prospekte werden dabei als mineralisierte Zentren innerhalb eines größeren Strandlinien-Systems verstanden.

Historische Exploration deutet darauf hin, dass diese Vorkommen als gestapelte küstennahe Strandlinienablagerungen während der Entwicklung der Küstenlinie im Eozän entstanden sind. Nach Einschätzung von McLaren Minerals gehören diese Ablagerungen zu einem breiteren Barton-Paläoküsten-System im Eucla Basin. Besonders wichtig ist dabei die geologische Interpretation, wonach die Mineralisierung von Gobi die südliche Fortsetzung des Kalahari-Systems darstellt und sich die mineralisierte Küstenlinie nordwärts in Richtung Mojave fortsetzt.

Zusätzlich wurde in der neuen Auswertung eine mineralisierte Zone östlich des Haupttrends identifiziert, die auf einer leicht abweichenden Linie liegt. Für McLaren Minerals ist das bemerkenswert, weil dies auf eine weitere, eigenständige Küstenlinie hindeuten könnte. Sollte sich diese Interpretation bestätigen, würde das Barossa-Projekt nicht nur entlang eines einzelnen mineralisierten Korridors Potenzial aufweisen, sondern auch zusätzliche wirtschaftlich relevante Zonen in einem parallelen System erkennen lassen.

Zirkon, Rutil und Monazit rücken bei McLaren Minerals in den Fokus

Für McLaren Minerals ist die Mineralzusammensetzung des Barossa-Projekts ein zentraler Punkt der aktuellen Neubewertung. Historische mineralogische Analysen zeigen, dass das Schwermineralspektrum mehrere hochwertige Produkte umfasst. Genannt werden Zirkon, Rutil, Ilmenit, Leucoxen und Monazit. Damit ist das Barossa-Projekt nicht nur ein klassisches Schwermineralsand-System, sondern eines mit mehreren potenziell wirtschaftlich relevanten Komponenten.

Von besonderem Interesse ist nach Angaben von McLaren das nun bestätigte Auftreten von Monazit. Dieses Phosphatmineral gilt als Träger von Seltenen Erden wie Neodym und Praseodym, die unter anderem in hochfesten Permanentmagneten verwendet werden. Zwar war die historische Exploration nicht speziell auf Seltene Erden ausgerichtet, doch die Identifikation von Monazit erweitert die Rohstoffperspektive des Projekts deutlich. Für McLaren Minerals bedeutet das, dass Barossa neben Zirkon und Titanmineralen auch eine zusätzliche strategische Rohstoffkomponente aufweisen könnte.

Die Gesellschaft beschreibt Barossa ausdrücklich als zirkonreiches System. Gerade in Verbindung mit Rutil und Monazit ergibt sich daraus ein breiteres mineralogisches Profil, das für die weitere Bewertung des Projekts wichtig ist. McLaren hebt hervor, dass diese Zusammensetzung zusätzlichen Wert innerhalb des Mineralspektrums schaffen könne, während der rund 54 Kilometer lange Korridor gleichzeitig auf eine beachtliche räumliche Dimension hinweist.

Mojave, Kalahari und Gobi definieren das geologische Rückgrat von Barossa

Die drei wichtigsten Teilgebiete des Barossa-Projekts liefern nach Darstellung von McLaren Minerals die Grundlage für die aktuelle Interpretation. Beim Mojave-Prospekt hatten frühere Betreiber bereits 2010 auf Basis von HM-Schwellenwerten über 3 % ausgedehnte Schwermineralsand-Mineralisierung abgegrenzt. Aus dieser Arbeit gingen zwei Hauptdomänen hervor: ein Halo mit geringeren Gehalten um höhergradige Kernzonen herum. Die Modellierung deutet darauf hin, dass die Mineralisierung in gestapelten Strandlinienkörpern liegt, die durch wiederholte marine Transgressionsphasen entstanden sind.

Für Mojave ist aus Sicht von McLaren Minerals vor allem die laterale Kontinuität der Mineralisierung wichtig. Gleichzeitig weist das Unternehmen darauf hin, dass die bisherige Bohrdichte für eine Ressourceneinstufung nach aktuellem JORC-Code noch nicht ausreicht. Daraus ergibt sich direkt der nächste Arbeitsschritt: mehr Bohrungen, engere Abstände und eine präzisere geologische Einordnung.

Im Bereich Kalahari und Gobi bestätigten Arbeiten aus den Jahren 2018 bis 2019 die geologische Verbindung beider Teilgebiete. Nach Interpretation von McLaren Minerals umfasst das Kalahari-Gobi-System ein Küsten-Strandlinienmodell über etwa 25 Quadratkilometer. Die mineralisierten Zonen sollen Breiten von bis zu rund 800 Metern erreichen und typischerweise 6 bis 7 Meter mächtig sein. Diese Merkmale entsprechen nach Unternehmensangaben dem Bild anderer mineralisierter Strandlinienlagerstätten im Eucla Basin.

McLaren Minerals plant nun Verifikation und Folgebohrungen

Für McLaren Minerals leitet sich aus der aktuellen Neubewertung ein klares Arbeitsprogramm ab. Das Unternehmen will die historischen Datensätze weiter zusammenstellen und verifizieren, die geologische Interpretation des mineralisierten Küstenkorridors verfeinern und ein Explorationsprogramm entwerfen, das gezielte Infill-Bohrungen sowie Verifikationsbohrungen zur Reproduktion historischer Resultate umfasst. Hinzu kommen mineralogische und metallurgische Testarbeiten.

Mit diesen Arbeiten soll geprüft werden, ob das Barossa-Projekt wirtschaftlich bedeutende Schwermineralsand-Vorkommen beherbergen kann. Gleichzeitig will McLaren Minerals besser verstehen, wie Zirkon, Rutil und Monazit innerhalb des Systems verteilt sind und ob sich zusätzliche höhergradige Strandlinienkerne abgrenzen lassen. Die aktuelle Auswertung bildet damit weniger einen Abschluss als vielmehr den Startpunkt für die nächste technische Phase auf dem Projekt.

Für McLaren Minerals fügt sich Barossa in die breitere Strategie im Eucla Basin ein. Während das McLaren-Titanprojekt im westlichen Eucla Basin den Unternehmensschwerpunkt bildet, erweitert Barossa auf der Ostseite des Beckens das Profil um ein zirkonreiches Schwermineralsand-System mit möglicher Seltene-Erden-Komponente. Die nun identifizierte Größenordnung des Korridors macht deutlich, warum das Projekt innerhalb des Portfolios an Bedeutung gewinnt.

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