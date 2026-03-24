Millionen Menschen in Deutschland arbeiten nachts

WIESBADEN (dpa-AFX) - Fast jeder zehnte Erwerbstätige in Deutschland hat 2024 Nachtarbeit geleistet. Knapp 4,0 Millionen Menschen arbeiteten zumindest gelegentlich zwischen 23 Uhr und 6 Uhr, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden vor der Zeitumstellung von Samstag auf Sonntag (29. März) mit. Das entspreche einem Anteil von 9,3 Prozent der 42,6 Millionen Erwerbstätigen.

Nach Angaben aus dem Mikrozensus 2024 war der Anteil der nachts arbeitenden Erwerbstätigen unter Männern mit 11,7 Prozent fast doppelt so hoch wie bei Frauen (6,5 Prozent). Zudem ist Nachtarbeit bei jungen Erwerbstätigen bis 34 Jahre (10,6 Prozent) und im mittleren Alter (35 bis 54 Jahre: 9,6 Prozent) verbreiteter als bei denen ab 55 Jahren: Hier waren es 7,4 Prozent.