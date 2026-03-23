Chance von 143,06 Prozent p.a.!

Tesla-CEO Elon Musk reagiert auf den zunehmenden Wettbewerb im Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) mit Verschiebung des Fokus. Im Jahr 2025 verzeichnete Tesla den ersten bedeutenden jährlichen Umsatzrückgang, wobei die Fahrzeugauslieferungen um etwa 8,6 Prozent auf 1,63 Millionen Einheiten sanken. Obwohl BEVs weiterhin rund 75 Prozent des Tesla-Umsatzes ausmachen, hat Musk die Strategie auf neue Produktbereiche ausgerichtet. Insbesondere erhofft er sich von der Produktion des humanoiden Roboters Optimus kurzfristig ähnlich hohe Wachstumsraten wie zu Beginn der BEV-Revolution. Die Produktionskapazität soll ab 2026 deutlich erhöht werden, mit dem Ziel, jährlich zwischen 50.000 und 100.000 Einheiten herzustellen. Derzeit behindern technische Herausforderungen die Erreichung dieses ambitionierten Ziels.

Elon Musks Pläne zur Produktion humanoider Roboter und selbst fahrender Autos wirken wie eine risikoreiche Vorwärtsstrategie. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Konkurrenz auch in diesen Märkten bereits deutlich gewachsen ist. Im Aktienkurs von Tesla spiegelt sich mit einem erwarteten KGV 2026 in Höhe von 254,25 deshalb viel Optimismus wider. Im Bereich der Robotertechnik muss Elon Musk noch erhebliche Fortschritte erzielen, um die aktuelle Marktkapitalisierung von rund 1,52 Billionen US-Dollar zu rechtfertigen. Aber auch Wetten auf sinkende Kurse waren in der Vergangenheit nur selten von Erfolg gekrönt. Kurspflege und unerschütterliche Aktionäre helfen, das Papier oben zu halten. Trotzdem hat die Aktie seit dem Allzeithoch am 22. Dezember 2025 bei 498,83 USD etwas Federn lassen müssen. Momentan notiert sie rund 24 Prozent unter dem Allzeithoch bei 381,46 USD. Sinkt die Aktie in diesem Tempo weiter, könnte die Unterstützung bei 309,94 USD in den kommenden 7,5 Wochen unangetastet bleiben. Dagegen spricht eine mögliche Eskalation im Mittleren Osten. Andererseits könnte die am gestrigen Montag angekündigte Deeskalation im Irankrieg zu weiteren Kursgewinnen führen. Damit der Widerstand bei 533,46 USD bis zum 15. Mai 2026 überwunden wird, müsste aber ein kleines Wunder geschehen. Eine Wette auf seitwärts gerichtete Kurse in dieser Zeitspanne könnte einen möglichen Weg darstellen.

Tesla, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Tesla Inc. (FD5VN4), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 15.05.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 300,00 USD auf der Unterseite und 550,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 23. März 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,28 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 143,06 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 309,94 USD fällt oder über den Widerstand bei 533,46 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf Tesla Inc. (Stand: 23.03.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD5VN4 Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,18 / 8,28 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 300,00 USD Basiswert: Tesla, Inc. obere KO-Schwelle: 550,00 USD akt. Kurs Basiswert: 381,45 USD Laufzeit: 15.05.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 143,06 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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