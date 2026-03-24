ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt BASF auf 'Buy' und Ziel auf 55 Euro
- Deutsche Bank erhöht BASF-Kursziel auf 55 Euro
- Analystin ordnet Chemiewerte neu wegen Nahostkonflikt
- BASF, Umicore und Brenntag mit Kaufempfehlung versehen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 45 auf 55 Euro angehoben und die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. BASF werde letztlich wohl profitieren./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 47,73 auf Tradegate (24. März 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,08 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 42,46 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -5,20 %/+28,50 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 55 Euro
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Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
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Das sagt die KI zu 1,3 Butadien , die BASF ist da einer der führenden Anbieter