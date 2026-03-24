UBS stuft DocMorris auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 5,00 auf 3,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach den endgültigen Jahreszahlen reduzierte Analyst Sebastian Vogel am Montagnachmittag seine Marktanteilserwartungen für das E-Rezept. Entsprechend senkte er auch seine kurzfristigen Umsatzwachstumsschätzungen, was zudem auch die Margenaussichten limitiert./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 16:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 4,387EUR auf Lang & Schwarz (24. März 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sebastian Vogel

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,50

Kursziel alt: 5

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

