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    Autodoc setzt Maßstäbe in Europa 2025: Marktführer mit Top-Performance

    AUTODOC setzt 2025 neue Maßstäbe: Mit kräftigem Umsatzplus, wachsender Kundenbasis und starkem B2B-Geschäft baut das Unternehmen seine Marktführerschaft in Europa weiter aus.

    Autodoc setzt Maßstäbe in Europa 2025: Marktführer mit Top-Performance
    Foto: adobe.stock.com
    • AUTODOC hat im Jahr 2025 seinen europäischen Marktführerschaft durch starkes Wachstum bei Umsatz, Kundenbasis und B2B-Geschäft weiter gefestigt.
    • Der Umsatz stieg um 16,3 % auf 1.808 Mio. €, der bereinigte EBITDA um 8,1 % auf 164 Mio. €, und der Jahresüberschuss um 59,5 % auf 59 Mio. €.
    • Die aktive Kundenbasis wurde auf 9,3 Millionen erhöht, mit insgesamt 18,9 Millionen Bestellungen im Jahr 2025.
    • Das B2B-Geschäft AUTODOC PRO verdoppelte den Umsatz auf über 140 Mio. €, wobei in Frankreich bereits mehr als 50 % der Werkstätten angeschlossen sind.
    • Das Unternehmen investierte in neue Logistikzentren, darunter ein Lager in Belgien und die Automatisierung eines Lagers in Tschechien, um zukünftiges Wachstum zu unterstützen.
    • Für 2026 erwartet AUTODOC ein weiteres Wachstum bei Umsatz (11-16 %) und EBITDA (170-195 Mio. €), mit Fokus auf Expansion, Automatisierung und strategische Investitionen.






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