Devisen
Eurokurs kaum verändert bei 1,16 US-Dollar
- Euro fast unverändert bei 1,1604 US-Dollar
- Anleger beobachten Irankrieg und PMI-Daten
- Analysten erwarten schlechtere Unternehmensstimmung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1604 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.
Die Anleger haben neben dem Iran-Krieg auch Konjunkturdaten aus der Eurozone im Blick, die im weiteren Handelsverlauf erwartet werden. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager im gemeinsamen Währungsraum. Zuvor hatten bereits erste Umfragen unter Finanzmarktteilnehmern eine deutliche Eintrübung der Stimmung gezeigt, hervorgerufen durch die Folgen des Iran-Kriegs.
Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen gehen davon aus, dass auch die Umfrage unter Einkaufsmanagern eine schlechtere Stimmung zeigen wird: "Bei den Unternehmen dürften die Sorgenfalten nach drei Wochen Krieg und hohen Energiepreisen größer geworden sein."
Am Markt gibt es nach den jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump weiter die Hoffnung auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs. Dies hatte zuletzt die Ölpreise wieder ein Stück weit nach unten gedrückt und die Inflationssorgen der Anleger etwas gedämpft. Allerdings hatte der Iran bisher Verhandlungen mit den USA dementiert./jkr/stk
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EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #13
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1570
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
In der vergangenen Woche hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 zurückgewonnen. Der feste Wochenschluss könnte zum Start in die neue Woche am Montag für eine Erholung an die 1,16er-Marke sorgen. Mit Blick auf die geopolitische Lage bleiben jedoch auch gegenteilige Impulse möglich.
Mögliche Tagesspanne: 1,1540 bis 1,1630
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260321120322-euro-dollar-prognose-heute-montag-woche-13.png
Nächste Widerstände: 1,1575 | 1,1616 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1495 | 1,1414 = Vorwochentief | 1,1391
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob sich die Erholungstendenz durchsetzt oder erneut Korrekturdruck in den Markt kommt. Im Idealfall könnte der 1,17er-Bereich angesteuert werden, erneute Schwäche hingegen Druck auf die 1,15er-Marke ausüben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1590 bis 1,1690 alternativ 1,1490 bis 1,1590
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart stützt sich der Kurs an der 1,14er-Marke für eine Zwischenerholung. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro am 200-Tage-Durchschnitt auf Widerstand treffen und unter volatilen Bewegungen weiter nachgeben. Daraufhin wäre eine Tendenz in Richtung der 1,13er-Marke zu erwarten.
Mögliche Wochenspanne: 1,1470 bis 1,1710
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260321120251-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte der Kurs nach Erholung an die 200-Tage-Linie wieder deutlich nachgeben. Damit würde der 1,13er-Bereich erneut ins Visier geraten. Sollten die gleitenden Durchschnitte hingegen zurückgewonnen werden, dürfte sich weitere Erholungsstimmung durchsetzen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1320 bis 1,1560 alternativ 1,1650 bis 1,1810
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #12
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1415
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
In der vergangenen Woche gab der Kurs weiter nach und hat mit dem Jahreshoch aus 2022 eine weitere wichtige Unterstützung verloren. Der Wochenschluss nah am Tief könnte für den Start in die neue Woche am Montag noch für Verluste bis unter die 1,14er-Marke sorgen. Dort bleibt die Nachfragesituation abzuwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1350 bis 1,1450
Nächste Widerstände: 1,1495 | 1,1575 | 1,1667 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1410 = Vorwochentief | 1,1391 | 1,1275
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob weiterer Korrekturdruck abgewendet werden kann. Eine Stabilisierungsphase könnte den 1,1450er-Bereich halten, weitere Schwäche hingegen auf die 1,13er-Marke zielen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1310 bis 1,1400 alternativ 1,1380 bis 1,1460
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart übt der Kurs bereits Druck auf die 1,14er-Marke aus. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro unter volatilen Bewegungen weiter nachgeben und in Richtung der 1,13er-Marke tendieren.
Mögliche Wochenspanne: 1,1270 bis 1,1480
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260314123823-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte die Übertreibung nach unten in eine Gegenbewegung zurück an die 200-Tage-Linie übergehen. Sollte jedoch auch der 1,12er-Bereich nachgeben, dürfte der übergeordnete Abwärtstrend greifen und die mittelfristigen Ziele unter 1,10 wieder aufnehmen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1360 bis 1,1540 alternativ 1,1180 bis 1,1390
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
EUR/USD Prognosen Update
Nach einem schwachen Start in die neue Woche zeigte sich eine Erholung, die im weiteren Verlauf jedoch zurückgewiesen wurde. Am heutigen Freitag steht dadurch das Jahreshoch aus 2022 unter Druck, ein Bruch dürfte die Abwärtstendenz verstärken.
Mögliche Tagesspanne: 1,1450 bis 1,1540
Nächste Widerstände: 1,1495 | 1,1530 = Vorwochentief | 1,1575
Wichtige Unterstützungen: 1,1318 | 1,1275