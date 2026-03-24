Iran meldet Festnahme von 30 Verdächtigen im Krieg
Für Sie zusammengefasst
- 30 Verdächtige in Verbindung mit dem Krieg festgenommen
- Festnahmen in Lorestan, Hamedan und Kerman gemeldet
- Elf Starlink-Geräte und Waffen beschlagnahmt gemeldet
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Sicherheitsdienste haben im Zusammenhang mit dem Krieg 30 Verdächtige festgenommen. Die Festnahmen durch den Geheimdienst erfolgten in den Provinzen Lorestan, Hamedan und Kerman, wie der staatliche iranische Rundfunk berichtete. In einer Mitteilung war die Rede von "Söldnern" Israels und "Vaterlandsverrätern". Es seien elf Starlink-Geräte und Waffen beschlagnahmt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verfizieren./arb/DP/stk
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