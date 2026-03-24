    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wieder gestiegener Ölpreis begrenzt Gewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen stabilisieren sich nach Verlusten
    • Gewinne überschaubar wegen steigendem Ölpreis
    • Börsen sehen Schiffspassagen in Straße von Hormus
    Aktien Asien - Wieder gestiegener Ölpreis begrenzt Gewinne
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/HONGKONG/TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag stabilisiert. Sie schlossen sich damit der Erholungsbewegung an den internationalen Märkten an, nachdem US-Präsident Donald Trump seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage ausgesetzt und auf "produktive Gespräche" verwiesen hatte.

    Die Gewinne blieben angesichts der deutlichen Verluste zu Wochenbeginn allerdings überschaubar. Marktstratege Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management verwies auf den wieder gestiegenen Ölpreis. Man könne verbal und durch Aktionen wie eine Freigabe von Notreserven zwar eine kurzfristige Entspannung bewirken, aber nicht die Folgen unterbrochener Schifffahrtslinien und verminderter Raffineriekapazitäten beheben.

    "Die Börsen interessieren sich derzeit mehr für die Zahl der Schiffe, die die Straße von Hormus passieren, als für aufsehenerregende Sätze des US-Präsidenten", so Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Solange der Iran nicht mitspielt, wird auch der US-Präsident den Krieg mit all seinen Folgen für die Energiepreise und Weltwirtschaft nicht einseitig beenden können."

    Der japanische Nikkei 225 erreichte daher lediglich ein Plus von 1,42 Prozent auf 52.252,28 Punkte, nachdem er am Vortag 3,5 Prozent verloren hatte. Neue Inflationsdaten spielten eine untergeordnete Rolle. Die Teuerung hatte sich dank fallender Energiekosten weiter deutlich abgeschwächt und den tiefsten Stand seit fast vier Jahren erreicht. Die Preisdaten zeigen allerdings nur die Entwicklung im Februar, also bevor die Folgen des Iran-Kriegs zu einem starken Anstieg der Preise für Rohöl und Erdgas geführt hatten.

    Auch der südkoreanische Leitindex Kospi vermochte mit 2,7 Prozent Gewinn nicht den Verlust von über sechs Prozent am Montag auszugleichen. Ähnlich sah es an den chinesischen Märkten aus. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg zwar um 2,7 Prozent, während der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, um 1,3 Prozent anzog. Doch blieben die Zuwächse klar unter den Verlusten der Vortage.

    In Australien fielen die Gewinne noch spärlicher aus. Der S&P ASX 200 schloss 0,16 Prozent höher mit 8.379,35 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf den Rückgang der vorläufigen Angaben zu den S&P-Einkaufsmanagerindizes für März. In dem Fall unter die Kontraktionsmarke von 50 zeigten sich die ersten Spuren des Krieges im Iran./mf/stw




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Wieder gestiegener Ölpreis begrenzt Gewinne Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag stabilisiert. Sie schlossen sich damit der Erholungsbewegung an den internationalen Märkten an, nachdem US-Präsident Donald Trump seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     