Daimler Truck: Seitwärtsstrategien

Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8) hat im Geschäftsjahr 2025 trotz eines schwierigen Marktumfelds ein solides Ergebnis erzielt. Der Nutzfahrzeughersteller verbuchte ein bereinigtes EBIT von 3,78 Mrd. Euro (Vorjahr 4,67 Mrd. Euro) konnte in Nordamerika trotz Zöllen und schwacher Nachfrage die Profitabilität steigern, in Europa zeigten die Effizienzmaßnahmen Wirkung. Zwar gingen Umsatz und Absatz im Jahresvergleich zurück, doch ein deutlich verbesserter Auftragseingang im Schlussquartal signalisiert eine steigende Nachfrage. Mitte Januar meldete Daimler Truck eine Kooperation mit Arquus für die Herstellung von über 7.000 Militär-Lkw für Frankreich, basierend auf dem Mercedes-Benz Zetros. Für 2026 erwartet der Konzern eine operative Verbesserung durch höhere Stückzahlen und weitere Kostensenkungen. Die Dividende soll mit 1,90 Euro auf dem Niveau des Vorjahres bleiben.

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK097S8 erzielt beim Kaufpreis von 32,80 Euro eine maximale Rendite von 3,20 Euro oder 21,3 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 18.9.26 mindestens auf Höhe des Caps von 36 Euro schließt. Alternativ gibt’s eine Aktie.

Bonus-Strategie mit 39,2 Prozent Puffer (September)

Sofern die Aktie bis zum 18.9.26 nie die Barriere bei 28 Euro verletzt, erhalten Anleger beim Bonus-Cap-Zertifikat der SG (DE000FD0MLM6) den Bonus- und Höchstbetrag von 42 Euro. Beim Preis von 38 Euro (attraktives Abgeld von 5 Prozent!) errechnet sich eine Renditechance von 4 Euro oder 21,8 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt die Lieferung einer Aktie.

Einkommensstrategie mit 16 Prozent Kupon p.a. (Dezember)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DU5ENP2 zahlt einen festen Kupon von 16 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari steigt die effektive Rendite auf 22,2 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 über dem Basispreis von 40 notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 25 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 40 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Daimler Truck prognostiziert für 2026 ein solides Wachstum, sofern sich die Zollpolitik der USA nicht verschlechtert, kann aber etwaige Lieferkettenstörungen durch die Eskalation des Nahostkonflikts nicht abschätzen. Mit Zertifikaten profitieren Anleger bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie und erhalten aufgrund der Volatilitäten des Zyklikers zusätzlich komfortable Sicherheitspuffer.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck Aktien oder von Anlageprodukten auf Daimler Truck Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de