US-Börsengang? Darum könnte der KI-Champion abheben

SK Hynix erwägt laut Korea Economic Daily durch einen möglichen Börsengang in den USA 10 bis 15 Billionen Won (10,03 Milliarden US-Dollar) einzunehmen, um die Produktionskapazitäten für fortschrittliche Speicherchips auszubauen. Ein Börsengang hätte für den Nvidia-Zulieferer den Vorteil, dass er Zugang zu einem breiteren Kapitalpool erhalten würde. Zudem könnte der Börsengang dazu beitragen, die Bewertungslücke im Vergleich zu globalen Konkurrenten wie Micron zu verringern, wie es in dem Bericht hieß.

Wie Reuters schreibt, plant SK Hynix außerdem die Ausgabe neuer Aktien zur Unterstützung eines ADR-Listings (American Depositary Receipts). Die Mittel sollen sich laut ungenannten Branchenquellen, voraussichtlich für den Aufbau von KI-Infrastruktur und die Erweiterung der Produktionskapazitäten für Speicherprodukte verwendet werden. Der Chiphersteller erklärte, er prüfe verschiedene Maßnahmen zur Steigerung des Aktionärswerts, fügte aber hinzu, dass noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei.