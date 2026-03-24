SK Hynix mit Börsenplan
US-Börsengang? Darum könnte der KI-Champion abheben
SK Hynix prüft einen Börsengang in den USA, um Milliarden für KI-Speicherchips einzusammeln. Was hinter dem Plan des Nvidia-Zulieferers steckt.
- US-Börsengang geplant für 10 bis 15 Billionen Won
- Ausgabe neuer Aktien für ADR-Listing und Kapital
- Marktführer bei HBM mit 57 Prozent und 32 Prozent DRAM
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SK Hynix erwägt laut Korea Economic Daily durch einen möglichen Börsengang in den USA 10 bis 15 Billionen Won (10,03 Milliarden US-Dollar) einzunehmen, um die Produktionskapazitäten für fortschrittliche Speicherchips auszubauen. Ein Börsengang hätte für den Nvidia-Zulieferer den Vorteil, dass er Zugang zu einem breiteren Kapitalpool erhalten würde. Zudem könnte der Börsengang dazu beitragen, die Bewertungslücke im Vergleich zu globalen Konkurrenten wie Micron zu verringern, wie es in dem Bericht hieß.
Wie Reuters schreibt, plant SK Hynix außerdem die Ausgabe neuer Aktien zur Unterstützung eines ADR-Listings (American Depositary Receipts). Die Mittel sollen sich laut ungenannten Branchenquellen, voraussichtlich für den Aufbau von KI-Infrastruktur und die Erweiterung der Produktionskapazitäten für Speicherprodukte verwendet werden. Der Chiphersteller erklärte, er prüfe verschiedene Maßnahmen zur Steigerung des Aktionärswerts, fügte aber hinzu, dass noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei.
SK Hynix ist mit einem Marktanteil von 57 Prozent Marktführer im Bereich der in KI eingesetzten Speicherchips mit hoher Bandbreite. Laut Counterpoint hält SK Hynix zudem einen Marktanteil von 32 Prozent am globalen DRAM-Markt, der in KI-Chipsätzen und elektronischen Geräten verwendet wird. Damit ist das Unternehmen nach dem Konkurrenten Samsung Electronics der zweitgrößte Anbieter.
Die Aktie von SK Hynix ist am Dienstag (10:00 Uhr, MEZ) 1,72 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 572 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die SK hynix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 572EUR auf Tradegate (24. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.