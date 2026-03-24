Nagarro veröffentlicht vorläufige Zahlen 2025, Ausblick 2026 & Untersuchungsergebnis
Trotz Gegenwind bei Profitabilität und Sondereffekten behauptet Nagarro 2025 seine Stärke – und setzt 2026 auf moderates Wachstum, stabile Margen und bessere Governance.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Umsatz 2025: 999,3 Mio. € (+2,8 % YoY; währungsbereinigt +6,1 %).
- Gross Profit 2025: 321,3 Mio. € mit einer Gross Margin von 32,2 % (Anstieg gegenüber 2024).
- Bereinigtes EBITDA 2025: 138,2 Mio. € (-6,3 %), bereinigte EBITDA‑Marge 13,8 % (innerhalb der revidierten Prognosespanne); EBITDA 118,7 Mio., EBIT 83,0 Mio.; Ergebnis belastet u. a. durch einen nicht realisierten Wechselkursverlust von 15,5 Mio. € und einen einmaligen Aufwand von 12,4 Mio. € wegen neuer indischer Arbeitsgesetze.
- Guidance 2026: erwarteter Umsatz zwischen 1.000 und 1.060 Mio. € (bei aktuellen Wechselkursen ≈ +5 %), Gross Margin ≈32 %, bereinigte EBITDA‑Marge zwischen 14,5 % und 15,5 %.
- Unabhängige Untersuchung (White & Case, Alvarez & Marsal): keine Hinweise auf Betrug oder Fehlverhalten; Untersuchung empfiehlt Verbesserungen in Unternehmensstruktur, Governance und Dokumentation; Nagarro hat bereits Maßnahmen eingeleitet (u. a. Bestellung von KPMG, Stärkung von Finanz-/Risikofunktionen, Erweiterung des Aufsichtsrats und Prüfungsausschusses).
- Liquidität und Personal: Zahlungsmittel Ende 2025 124,6 Mio. € (vs. 192,6 Mio. Ende 2024); Rückkauf von 919.421 eigenen Aktien für 67,8 Mio. €; Mitarbeiterzahl Ende 2025: 18.003.
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