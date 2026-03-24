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    Ottobock Aktie explodiert - 24.03.2026

    Am 24.03.2026 ist die Ottobock Aktie, bisher, um +6,06 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ottobock Aktie.

    Besonders beachtet! - Ottobock Aktie explodiert - 24.03.2026
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    Ottobock aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Ottobock Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,06 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Ottobock Aktie. Nach einem Plus von +8,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 53,20. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Ottobock in den letzten drei Monaten Verluste von -23,85 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ottobock Aktie damit um -7,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,73 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Ottobock eine negative Entwicklung von -24,26 % erlebt.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,86 % geändert.

    Ottobock Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,58 %
    1 Monat -11,73 %
    3 Monate -23,85 %
    1 Jahr -28,04 %

    Informationen zur Ottobock Aktie

    Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,43 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ottobock

    +6,68 %
    -3,79 %
    -7,88 %
    -20,18 %
    -22,46 %
    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222



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