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    Anleger in Lauerstellung - Ölpreis weiter im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran-Kriegsunsicherheit drückt Anlegerstimmung
    • Dax erholt sich zeitweise auf 22.684 Punkten
    • Brent über 100 USD MDax fällt EuroStoxx steigt
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Anleger in Lauerstellung - Ölpreis weiter im Fokus
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unsicherheit rund um den Iran-Krieg lässt die Anleger nicht los. Im Mittelpunkt steht am Dienstag die Frage, ob die starke Zwischenerholung zu Wochenbeginn zunächst nur ein Strohfeuer war. Im frühen Handel kamen beim Dax nochmals moderate Gewinne dazu. In den ersten Handelsminuten stand der Leitindex 0,14 Prozent höher bei 22.684 Punkten.

    Am Montag war der Dax zunächst klar unter die Marke von 22.000 Punkten gesackt und hatte den tiefsten Stand seit etwa elf Monaten erreicht, bevor eine Kurznachricht von US-Präsident Donald Trump Hoffnung auf ein mögliches Abkommen machte. Die Nachrichtenlage bleibt seitdem aber widersprüchlich mit gegenteiligen Signalen des Iran. In der Nacht gab es in der Golfregion weitere Angriffe. Der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent blieb über 100 US-Dollar.

    Das Gesamtbild an den Börsen in Deutschland und Europa war vor diesen Hintergründen am Dienstag durchwachsen: Während der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten um 0,16 Prozent auf 28.183 Punkte fiel, legte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx zuletzt um 0,4 Prozent zu./tih/stw





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