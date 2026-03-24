Deutsche Bank sorgt für Bewegung im Chemiesektor

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 47,68 auf Tradegate (24. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,08 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 42,48 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -5,72 %/+27,80 % bedeutet.