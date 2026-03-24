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    AKTIEN-FLASH

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    Deutsche Bank sorgt für Bewegung im Chemiesektor

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank Umschichtungen stützten Chemieaktien
    • Boucher-Ferte empfahl Kauf BASF Brenntag Umicore
    • Analystin sieht langanhaltende Folgen des Kriegs
    AKTIEN-FLASH - Deutsche Bank sorgt für Bewegung im Chemiesektor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Empfehlungen der Deutschen Bank zu Umschichtungen innerhalb des europäischen Chemiesektors sind am Dienstag deutschen Branchentiteln zugutegekommen. Analystin Virginie Boucher-Ferte riet unter anderem zum Kauf der Aktien der beiden Dax-Konzerne BASF und Brenntag . Deren Kurse legten daraufhin um 1,6 respektive 2 Prozent zu.

    Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich, so die Expertin. Für BASF, Brenntag und Umicore sprach sie Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg - positive wie negative, selbst wenn er bald ende. BASF werde letztlich wohl profitieren. Bei Akzo Nobel , Givaudan und Wacker Chemie ging die Analystin an die Seitenlinie./bek/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 47,68 auf Tradegate (24. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 42,48 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -5,72 %/+27,80 % bedeutet.




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