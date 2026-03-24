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    SAP Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 24.03.2026

    Am 24.03.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um -4,35 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 24.03.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

    SAP Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.03.2026

    Die SAP Aktie notiert aktuell bei 147,20 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,35 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,70  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,72 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die SAP Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -28,56 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -10,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,07 % verloren.

    SAP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,45 %
    1 Monat -11,26 %
    3 Monate -28,56 %
    1 Jahr -41,24 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von SAP: 150 € wird vielfach als starker Support gesehen und Kaufsignal, einige erwarten Tiefs bei 120–130 € oder sogar 80–110 €. Diskussionen über Volumenanstieg und Abfall auf ~153 €, Wochenchart/Trendkanal und Seitwärtsbewegung. Optionen bis 2028 bei 150–175 € werden als mögliche Obergrenze gewertet; Skepsis gegenüber Kursen >170–200 €. Ein Nutzer fragt nach SAPs Potenzial im Rüstungsbereich.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 184,89 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,02 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,03 %. ServiceNow verliert -0,32 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,83 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -4,48 %
    -11,88 %
    -12,68 %
    -29,70 %
    -42,18 %
    +32,08 %
    +46,73 %
    +112,14 %
    +918.650,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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