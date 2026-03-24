DroneShield Aktienkurs sinkt weiter - 24.03.2026

Die DroneShield Aktie ist bisher um -5,16 % auf 2,2050€ gefallen. Das sind -0,1200 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,43 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Obwohl die DroneShield Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,42 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -14,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,89 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +13,23 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,57 % 1 Monat +18,89 % 3 Monate +19,42 % 1 Jahr +246,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der DroneShield-Aktie: Der australische Handel verzeichnet -6,7%, und viele diskutieren, ob der Abverkauf branchen- oder firmenspezifisch ist. Zudem wird über mögliche neue Aufträge spekuliert, die den Abwärtsdruck mildern könnten, sowie über künftige Umsatztreiber durch EU-Partnerschaften zur Sensorik-Integration und potenzielle Lieferanten wie OpenWorks Engineering oder Robin Radar.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 922 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,05 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,08 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,02 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,10 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,24 % zu

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.