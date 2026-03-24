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TeamViewer Aktie heute im Minus (4,3440€) - 24.03.2026
Am 24.03.2026 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um -3,38 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.
TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.
TeamViewer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 24.03.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von -3,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,55 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten TeamViewer Aktionäre einen Verlust von -24,44 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um -0,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TeamViewer auf -25,70 %.
TeamViewer Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,18 %
|1 Monat
|-3,26 %
|3 Monate
|-24,44 %
|1 Jahr
|-64,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte von TeamViewer. Kernthemen sind das potenzielle Impairment von 1E und dessen Einfluss auf Eigenkapital, die TMV-One-Strategie sowie die zukünftige Ertragskraft. Analysten sehen deutliche Unterbewertung (KGV unter 6; DZ Bank Buy); Short-Positionen bleiben hoch. Charttechnisch wird eine mögliche Bodenbildung diskutiert. Insiderkäufe warten auf die Quiet Period; Q1-Zahlen nach Ostern erwartet.
Zur TeamViewer Diskussion
Informationen zur TeamViewer Aktie
Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 757,25 Mio. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %.
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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.