TeamViewer Aktie heute im Minus (4,3440€) - 24.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von -3,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,55 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten TeamViewer Aktionäre einen Verlust von -24,44 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um -0,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TeamViewer auf -25,70 %.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,18 % 1 Monat -3,26 % 3 Monate -24,44 % 1 Jahr -64,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte von TeamViewer. Kernthemen sind das potenzielle Impairment von 1E und dessen Einfluss auf Eigenkapital, die TMV-One-Strategie sowie die zukünftige Ertragskraft. Analysten sehen deutliche Unterbewertung (KGV unter 6; DZ Bank Buy); Short-Positionen bleiben hoch. Charttechnisch wird eine mögliche Bodenbildung diskutiert. Insiderkäufe warten auf die Quiet Period; Q1-Zahlen nach Ostern erwartet.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 757,25 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.