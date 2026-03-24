DAX: Hohe bearishe Seitwärtschancen mit Discount-Puts

Wer die Markteinschätzung vertritt, dass sich der DAX in den nächsten Monaten zwar wieder etwas erholen könnte, aber das Abwärtspotenzial nach wie vor vorhanden sei, könnte einen Blick auf Discount-Puts werfen. Diese Optionsscheine bieten zwar nicht die gleichen Gewinnchancen und Risiken wie „normale“ Short-Hebelprodukte, andererseits ermöglichen sie sogar bei einem Kursanstieg des Index Chancen auf positive Rendite.

Für spekulativ eingestellte Anleger, die mit Hebelwirkung von Kursschwankungen von Aktien oder auch breit gestreuten Indizes wie dem DAX (ISIN: DE0008469008) profitieren wollen, bestehen derzeit sehr große Renditechancen – sofern der Markt in die erwartete Richtung läuft. Andererseits können Kursausschläge in die unerwünschte Richtung – vor allem bei KO-Produkten - rasch zum vollständigen Verlust des Kapitaleinsatzes führen.

Discount-Put mit Floor bei 24.000 Punkten

Der Morgan Stanley-Discount-Put-Optionsschein auf den DAX mit Basispreis bei 26.000 Punkten, Floor bei 24.000 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 18.9.26, ISIN: DE000MM4MNW3, wurde beim Indexstand von 22.690 Punkten mit 13,55 – 13,58 Euro gehandelt. Wenn sich der Index am Bewertungstag auf oder unterhalb des Floors von 24.000 Euro befindet, dann wird der Schein unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses von 0,01 mit der Differenz zwischen Basispreis und Cap, im konkreten Fall mit (26.000-24.000)x0,01= 20 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Discount-Put in 6 Monaten bei einem bis zu einen 5,77-prozentigen Indexanstieg auf 24.000 Punkte die Chance auf einen Ertrag von 47,28 Prozent (=97 Prozent pro Jahr). Notiert der DAX am Bewertungstag oberhalb des Caps, so wird der dann aktuelle Indexstand vom Basispreis subtrahiert, um den Rückzahlungsbetrag zu ermitteln. Bei einem Indexstand von 25.000 Punkten wird der Schein mit 10,00 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 26.000 Punkten wird der Schein nahezu wertlos ausgebucht.

Discount-Put mit Floor bei 23.000 Punkten

Der BNP Paribas-Discount-Put auf den DAX mit Basispreis bei 25.000 Punkten, Floor bei 23.000 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 18.9.26, ISIN: DE000PJ8AC93, wurde beim genannten DAX-Stand mit 11,13 – 11,21 Euro taxiert. Da auch dieser Schein am Ende mit 20 Euro zurückbezahlt wird, wenn der DAX am Bewertungstag unterhalb des Floors bei 23.000 Punkten notiert, ermöglicht er in den nächsten 6 Monaten bei einem geringfügigen Kursanstieg von bis zu 1,37 Prozent oder einem stagnierenden oder fallenden Indexstand einen Gewinn in Höhe von 78,41 Prozent.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX-Index oder von Hebelprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.