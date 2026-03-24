HENSOLDT Aktie leidet unter Verkäufen - 24.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,22 % verliert die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,13 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 72,05€, mit einem Minus von -3,22 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl die HENSOLDT Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,15 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -13,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HENSOLDT um +0,34 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,43 % 1 Monat -9,37 % 3 Monate +2,15 % 1 Jahr +6,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung sowie fundamentale und technische Aspekte der Hensoldt-Aktie. Der Kurs pendelt aktuell grob zwischen 72 und 85 Euro; Diskussionen drehen sich um Margen- und Wachstumschancen, heimische Rüstungsaufträge und das Innovationspotenzial im Radar- und Sensorbereich. Der Einfluss großer Investoren wie BlackRock sowie Stimmrechtsverschiebungen wird diskutiert; geopolitische Unsicherheiten und Energiepreise belasten die Perspektiven.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,30 Mrd. € wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.