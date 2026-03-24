TKMS Aktie unter starkem Abgabedruck - 24.03.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TKMS-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +20,21 % zu Buche.

Die TKMS Aktie ist bisher um -2,58 % auf 79,20€ gefallen. Das sind -2,10 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,87 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 79,20€, mit einem Minus von -2,58 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,24 %. Im Jahr 2026 gab es für TKMS bisher ein Plus von +21,29 %.

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,27 % 1 Monat -19,24 % 3 Monate +20,21 % 1 Jahr -15,84 %

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der TKMS‑Aktie: Diskussionen zur Einstands‑Buchung nach Abspaltung (Verteilung auf Thyssen/TKMS und möglicher Rechnungs‑Trick), spekulative Börsengang‑Rechnungen, eine Gastops‑Kooperation als fundamentales Signal, technischer Abwärtstrend mit negativen kurzfristigen Kurszielen und Warnungen vor Tief‑Fallen und Risikoabsicherung.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,03 Mrd. € wert.

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.