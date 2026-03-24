BERENBERG stuft Safran auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter beschäftigte am Dienstag mit den Risiken des Nahost-Konflikts für den französischen Technologiekonzern und Triebswerkshersteller. Safrans direkte Triebwerkspräsenz im Nahen Osten sei mit gerade einmal 5 Prozent gering. Die Unsicherheit bleibe hoch, aber die Aussicht auf eine Beilegung des Konflikts biete eine attraktive Einstiegschance./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 06:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 284,7EUR auf Tradegate (24. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

