Lieber LNG
USA bieten TotalEnergies 1.000.000.000 US-Dollar für Windpark-Stopp
Das Weiße Haus bietet TotalEnergies 1 Milliarde US-Dollar, damit der Konzern seine Windparkprojekte an der Ostküste aufgibt. Total solle dafür in LNG investieren.
- Weißes Haus zahlt TotalEnergies eine Milliarde
- Total streicht Offshore-Wind an der US-Ostküste
- Investitionen in US LNG Golf von Mexiko und Schiefergas
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Stattdessen sollen die Investitionen des französischen Energieriesen in die US-LNG-Produktion umgeleitet werden.
Das US-Innenministerium (Department of the Interior, DOI) gab am Montag bekannt, es habe eine "wegweisende Vereinbarung" mit TotalEnergies getroffen, wonach das Unternehmen "Kapital von teuren, unzuverlässigen Offshore-Windpachtverträgen auf erschwingliche, zuverlässige Erdgasprojekte umlenkt, die eine sichere Energieversorgung für hart arbeitende Amerikaner gewährleisten werden."
TotalEnergies hat sich laut US-Innenministerium verpflichtet, rund 1 Milliarde US-Dollar – den Wert der aufgegebenen Offshore-Windpachten in Öl-, Erdgas- und LNG-Produktion in den USA zu investieren.
Nach der neuen Investition werde die US-Regierung dem Unternehmen die Kosten Dollar für Dollar erstatten, bis zur Höhe der ursprünglich für die Offshore-Windpachten gezahlten Beträge, so das Ministerium.
Im Rahmen der Vereinbarung wird TotalEnergies seine Offshore-Windprojekte in New York und Carolina einstellen. Stattdessen wird das Unternehmen in den Ausbau von vier Verflüssigungseinheiten (Trains) der Rio-Grande-LNG-Anlage in Texas investieren sowie in konventionelle Ölförderung im Golf von Mexiko und in die Schiefergasproduktion.
Crash bei Gold & Silber: Jetzt Mega-Chancen bei diesen Rohstoffen
Kaffee, Kakao und Orangensaft könnten vor der nächsten Preiswelle stehen. Es Zeit für unseren Podcast Börse, Baby!
Das Ministerium erklärte am Montag, dass TotalEnergies "angesichts nationaler Sicherheitsbedenken" zugesagt habe, keine neuen Offshore-Windprojekte in den USA zu entwickeln.
"In Anbetracht dessen, dass die Entwicklung von Offshore-Windprojekten nicht im Interesse des Landes liegt, haben wir beschlossen, die Offshore-Windentwicklung in den Vereinigten Staaten aufzugeben, im Gegenzug für die Erstattung der Pachtgebühren", wird Patrick Pouyanné, Vorstandsvorsitzender und CEO von TotalEnergies, in der Mitteilung des US-Innenministeriums zitiert.
Weiter heißt es, dass die Vereinbarung es dem Konzern ermögliche , "die Entwicklung der US-Gasproduktion und -exporte zu unterstützen."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 76,88EUR auf Tradegate (24. März 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.