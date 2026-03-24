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    Lieber LNG

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    USA bieten TotalEnergies 1.000.000.000 US-Dollar für Windpark-Stopp

    Das Weiße Haus bietet TotalEnergies 1 Milliarde US-Dollar, damit der Konzern seine Windparkprojekte an der Ostküste aufgibt. Total solle dafür in LNG investieren.

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    Lieber LNG - USA bieten TotalEnergies 1.000.000.000 US-Dollar für Windpark-Stopp
    Foto: Julian Stähle/dpa

    Stattdessen sollen die Investitionen des französischen Energieriesen in die US-LNG-Produktion umgeleitet werden.

    Das US-Innenministerium (Department of the Interior, DOI) gab am Montag bekannt, es habe eine "wegweisende Vereinbarung" mit TotalEnergies getroffen, wonach das Unternehmen "Kapital von teuren, unzuverlässigen Offshore-Windpachtverträgen auf erschwingliche, zuverlässige Erdgasprojekte umlenkt, die eine sichere Energieversorgung für hart arbeitende Amerikaner gewährleisten werden."

    TotalEnergies hat sich laut US-Innenministerium verpflichtet, rund 1 Milliarde US-Dollar – den Wert der aufgegebenen Offshore-Windpachten in Öl-, Erdgas- und LNG-Produktion in den USA zu investieren.

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    Nach der neuen Investition werde die US-Regierung dem Unternehmen die Kosten Dollar für Dollar erstatten, bis zur Höhe der ursprünglich für die Offshore-Windpachten gezahlten Beträge, so das Ministerium.

    Im Rahmen der Vereinbarung wird TotalEnergies seine Offshore-Windprojekte in New York und Carolina einstellen. Stattdessen wird das Unternehmen in den Ausbau von vier Verflüssigungseinheiten (Trains) der Rio-Grande-LNG-Anlage in Texas investieren sowie in konventionelle Ölförderung im Golf von Mexiko und in die Schiefergasproduktion.

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    Das Ministerium erklärte am Montag, dass TotalEnergies "angesichts nationaler Sicherheitsbedenken" zugesagt habe, keine neuen Offshore-Windprojekte in den USA zu entwickeln.

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    "In Anbetracht dessen, dass die Entwicklung von Offshore-Windprojekten nicht im Interesse des Landes liegt, haben wir beschlossen, die Offshore-Windentwicklung in den Vereinigten Staaten aufzugeben, im Gegenzug für die Erstattung der Pachtgebühren", wird Patrick Pouyanné, Vorstandsvorsitzender und CEO von TotalEnergies, in der Mitteilung des US-Innenministeriums zitiert.

    Weiter heißt es, dass die Vereinbarung es dem Konzern ermögliche , "die Entwicklung der US-Gasproduktion und -exporte zu unterstützen."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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