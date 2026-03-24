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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Siemens Healthineers auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt SHL auf Buy mit Kursziel 60 Euro
    • Update entspricht den Erstquartalsaussagen
    • Organisches Wachstum und Marge unter Trend, Währung hilft
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Siemens Healthineers auf 'Buy' - Ziel 60 Euro
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das Update für Analysten vor den Quartalszahlen entspreche den Erstquartalsaussagen, schrieb Julien Dormois in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Organisches Umsatzwachstum und die Marge dürften unter den Jahrestrends liegen, was den Analysten im Schnitt jedoch bereits klar sei. Das Risiko eines längeren Iran-Krieges werde zudem durch die jüngsten Währungsschwankungen weitgehend kompensiert./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Siemens Healthineers

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    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 36,84 auf Tradegate (24. März 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -4,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 41,40 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +41,50 %/+65,99 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 60 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00, was eine Steigerung von +62,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
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