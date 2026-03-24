Jefferies belässt Siemens Healthineers auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 36,84 auf Tradegate (24. März 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -4,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 41,40 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +41,50 %/+65,99 % bedeutet.