ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Siemens Healthineers auf 'Buy' - Ziel 60 Euro
- Jefferies belässt SHL auf Buy mit Kursziel 60 Euro
- Update entspricht den Erstquartalsaussagen
- Organisches Wachstum und Marge unter Trend, Währung hilft
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das Update für Analysten vor den Quartalszahlen entspreche den Erstquartalsaussagen, schrieb Julien Dormois in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Organisches Umsatzwachstum und die Marge dürften unter den Jahrestrends liegen, was den Analysten im Schnitt jedoch bereits klar sei. Das Risiko eines längeren Iran-Krieges werde zudem durch die jüngsten Währungsschwankungen weitgehend kompensiert./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 36,84 auf Tradegate (24. März 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -4,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 41,40 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +41,50 %/+65,99 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 60 Euro
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Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006
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Genau so ist es (siehe auch Artikel über Siemens in der November-Ausgabe des manager magazins). Kurzfristig kann der Kurs unter Druck kommen, sofern viele Siemens-Aktionäre die Healthineers-Aktie abstoßen (aus welchen Gründen auch immer, weil sie attraktivere Investments sehen, den Verkaufs-Betrag in Siemens-Aktien umwandeln etc.) Da der Free Float und das Handelsvolumen bei Healthineers steigt, wird die Aktie z.B. für Pensionsfonds und andere Institutionelle attraktiver.
Das ist so gut wie bei allen deutschen Automobilherstellern so. Das ist die abgestrafte deutsche Automobilbranche.
Siemens Mitteilung:
Das Unternehmen plant, 30 Prozent der Siemens Healthineers-Anteile vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung an die Aktionäre der Siemens AG zu übertragen. Mittelfristig ist geplant, die Beteiligung auf eine Finanzbeteiligung zu reduzieren. Zudem bekräftigt Siemens seine progressive Dividendenpolitik, die auch nach der Entkonsolidierung von Siemens Healthineers fortgeführt wird. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt abschließender regulatorischer Klärungen sowie der Zustimmung durch die Hauptversammlungen beider Unternehmen, Siemens und Siemens Healthineers.
Ich sehe das Contra: Mehr Anteile werden abgestoßen und auf den Markt gebracht was Druck auf Aktienkurs bringt.
Ich sehe das Pro: Streubesitz steigt, Unternehmen hat höheren Anteil im Dax, und wird interessanter für institutionelle Anleger mit hohen Vermögen.
Bin hier nicht investiert, aber in Siemens .