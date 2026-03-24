    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Start-up-Verband fordert Lockerung des Kündigungsschutzes

    Wirtschaft - Start-up-Verband fordert Lockerung des Kündigungsschutzes
    Foto: Bundesagentur für Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Start-up-Verbands plädiert für eine Flexibilisierung des Kündigungsschutzes für Arbeitnehmer mit höheren Einkommen.

    "Die Kosten für Fehler sind zu hoch in diesem Land", sagte Verena Pausder der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe). Wenn beispielsweise Start-up-Gründer in der Findungsphase die falsche hochqualifizierte Person einstellten, die doch nicht ins Unternehmen passe, koste es "sehr viel Geld und Energie", sich wieder zu trennen. "Eines der Hauptprobleme deutscher Start-ups ist, dass sie nicht genug atmen können", so Pausder.

    Die Unternehmerin spricht sich indes nicht für eine flächendeckende Abschaffung des Kündigungsschutzes aus, sondern könnte sich auch eine eigene Regelung für junge Unternehmen vorstellen. "Man könnte das zum Beispiel an die Anzahl an Jahren nach der Gründung knüpfen", sagte Pausder. Es gehe im Start-up-Bereich um Talente, die recht leicht einen neuen Arbeitgeber finden würden. Und auch wenn sie nicht sofort eine neue Beschäftigung fänden, können sie mit dem zuvor bezogenen Gehalt "locker ein paar Monate überbrücken".

    Pausder spricht sich darüber hinaus für eine "klar definierte Abfindungsregel" aus, die langwierige Verfahren von Kündigungsschutzklagen verhindere. Diese kämen ohnehin nur zu Ergebnissen, die im Grunde schon vorher feststünden. "Das würde nicht nur den Betroffenen und den Unternehmen viel Geld und Aufwand sparen, sondern auch den Gerichten jede Menge Arbeit."



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Start-up-Verband fordert Lockerung des Kündigungsschutzes Die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Start-up-Verbands plädiert für eine Flexibilisierung des Kündigungsschutzes für Arbeitnehmer mit höheren Einkommen."Die Kosten für Fehler sind zu hoch in diesem Land", sagte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     