Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 24.03. - MDAX schwach -1,41 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 22.494,19 PKT und verliert bisher -1,21 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +0,68 %, Deutsche Boerse +0,62 %, BASF +0,49 %
Flop-Werte: SAP -3,98 %, Bayer -3,03 %, Infineon Technologies -2,47 %
Der MDAX steht bei 28.006,71 PKT und verliert bisher -1,41 %.
Top-Werte: Lanxess +3,11 %, K+S +2,90 %, Wacker Chemie +0,48 %
Flop-Werte: Delivery Hero -4,53 %, Deutz -4,23 %, Kion Group -3,68 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:52) bei 3.406,99 PKT und fällt um -0,98 %.
Top-Werte: Ottobock +5,96 %, Deutsche Telekom +0,68 %, Carl Zeiss Meditec +0,60 %
Flop-Werte: Nagarro -4,29 %, SAP -3,98 %, HENSOLDT -3,40 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.552,11 PKT und verliert bisher -0,86 %.
Top-Werte: ENI +1,40 %, TotalEnergies +0,94 %, Enel +0,81 %
Flop-Werte: SAP -3,98 %, Bayer -3,03 %, Nordea Bank Abp -2,75 %
Der ATX steht aktuell (09:59:56) bei 5.243,40 PKT und fällt um -0,74 %.
Top-Werte: OMV +2,06 %, Lenzing +0,56 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,38 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,36 %, PORR -4,00 %, DO & CO -3,21 %
Der SMI bewegt sich bei 12.403,87 PKT und fällt um -0,45 %.
Top-Werte: Novartis +0,24 %, Alcon +0,16 %, Nestle +0,13 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -1,93 %, Holcim -1,77 %, Geberit -1,38 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.717,05 PKT und fällt um -0,70 %.
Top-Werte: TotalEnergies +0,94 %, Carrefour +0,70 %, Eiffage +0,57 %
Flop-Werte: Renault -3,12 %, Dassault Systemes -2,33 %, Airbus -2,22 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.901,66 PKT und fällt um -0,45 %.
Top-Werte: Telia Company +0,21 %, AstraZeneca +0,09 %, Tele2 (B) +0,09 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,75 %, Sandvik -1,87 %, SSAB Registered (A) -1,75 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.100,00 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +0,88 %, Piraeus Port Authority +0,85 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,21 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,27 %, Public Power -2,95 %, Coca-Cola HBC -1,46 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.