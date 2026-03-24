Börsenstart Europa - 24.03. - MDAX schwach -1,41 %

Der MDAX steht bei 28.006,71 PKT und verliert bisher -1,41 %. Top-Werte: Lanxess +3,11 %, K+S +2,90 %, Wacker Chemie +0,48 % Flop-Werte: Delivery Hero -4,53 %, Deutz -4,23 %, Kion Group -3,68 %

Der DAX steht bei 22.494,19 PKT und verliert bisher -1,21 %. Top-Werte: Deutsche Telekom +0,68 %, Deutsche Boerse +0,62 %, BASF +0,49 % Flop-Werte: SAP -3,98 %, Bayer -3,03 %, Infineon Technologies -2,47 %

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:52) bei 3.406,99 PKT und fällt um -0,98 %.

Top-Werte: Ottobock +5,96 %, Deutsche Telekom +0,68 %, Carl Zeiss Meditec +0,60 %

Flop-Werte: Nagarro -4,29 %, SAP -3,98 %, HENSOLDT -3,40 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.552,11 PKT und verliert bisher -0,86 %.

Top-Werte: ENI +1,40 %, TotalEnergies +0,94 %, Enel +0,81 %

Flop-Werte: SAP -3,98 %, Bayer -3,03 %, Nordea Bank Abp -2,75 %

Der ATX steht aktuell (09:59:56) bei 5.243,40 PKT und fällt um -0,74 %.

Top-Werte: OMV +2,06 %, Lenzing +0,56 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,38 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,36 %, PORR -4,00 %, DO & CO -3,21 %

Der SMI bewegt sich bei 12.403,87 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: Novartis +0,24 %, Alcon +0,16 %, Nestle +0,13 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,93 %, Holcim -1,77 %, Geberit -1,38 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.717,05 PKT und fällt um -0,70 %.

Top-Werte: TotalEnergies +0,94 %, Carrefour +0,70 %, Eiffage +0,57 %

Flop-Werte: Renault -3,12 %, Dassault Systemes -2,33 %, Airbus -2,22 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.901,66 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: Telia Company +0,21 %, AstraZeneca +0,09 %, Tele2 (B) +0,09 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,75 %, Sandvik -1,87 %, SSAB Registered (A) -1,75 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.100,00 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +0,88 %, Piraeus Port Authority +0,85 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,21 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,27 %, Public Power -2,95 %, Coca-Cola HBC -1,46 %