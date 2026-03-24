UBS hebt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 74 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,98 % und einem Kurs von 53,65 auf Tradegate (24. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um -3,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,41 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +38,06 %/+86,57 % bedeutet.