ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 74 Euro
- UBS stuft Ottobock von Neutral auf Buy hoch
- Kursziel unverändert 74 Euro, Analyst sieht Chance
- Aktie auf Rekordtief 45,56 Euro Bewertung sektornah
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock bei unverändertem Kursziel von 74 Euro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Graham Doyle sieht nach dem massiven Kursrutsch inzwischen ein klares Chancen-Übergewicht beim Spezialisten für Orthopädietechnik. Die Bewertung liege inzwischen nur noch auf Höhe des Sektors - trotz nahezu doppelt so hohem Wachstum von Umsätzen und Ergebnissen. Der Kursrutsch sei in diesem Ausmaß nicht gerechtfertigt, schrieb Doyle am Montagabend. Die Aktien von Ottobock waren im Tagesverlauf auf ein Rekordtief von 45,56 Euro gefallen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,98 % und einem Kurs von 53,65 auf Tradegate (24. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um -3,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,41 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +38,06 %/+86,57 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 74 Euro
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Community Beiträge zu Ottobock - BCK222 - DE000BCK2223
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Man bekommt sie bestimmt noch für 40 € oder sogar noch günstiger.
Momentan für mich KEIN Kauf.
Das sehe ich nicht so. Würden in Russland die hundertausenden Kriegsveteranen alle auf Holzbeinen durch die Gegend humpeln anstatt auf schnieke reboundy Ottobock-Prothesen, würde der Druck auf die Führung wachsen, den Krieg zu beenden. Und auch wenn viele der russischen Soldaten sicher aufs heftigste leiden, so kämpfen sie doch für das imperialistische Putin-Russland. Hätten Wehrmachtssoldaten damals mehr Mitleid von der Welt bekommen sollen?