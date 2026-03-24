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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 74 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft Ottobock von Neutral auf Buy hoch
    • Kursziel unverändert 74 Euro, Analyst sieht Chance
    • Aktie auf Rekordtief 45,56 Euro Bewertung sektornah
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 74 Euro
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock bei unverändertem Kursziel von 74 Euro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Graham Doyle sieht nach dem massiven Kursrutsch inzwischen ein klares Chancen-Übergewicht beim Spezialisten für Orthopädietechnik. Die Bewertung liege inzwischen nur noch auf Höhe des Sektors - trotz nahezu doppelt so hohem Wachstum von Umsätzen und Ergebnissen. Der Kursrutsch sei in diesem Ausmaß nicht gerechtfertigt, schrieb Doyle am Montagabend. Die Aktien von Ottobock waren im Tagesverlauf auf ein Rekordtief von 45,56 Euro gefallen./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Ottobock

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    -7,88 %
    -20,18 %
    -22,32 %
    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

    Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,98 % und einem Kurs von 53,65 auf Tradegate (24. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um -3,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,41 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +38,06 %/+86,57 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 74 Euro


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