Rohstoffentwickler erschließt historische Trendmetallprojekte in Nordamerika

Advanced Gold Exploration entwickelt in Kanada und den USA unterbewertete Rohstoffprojekte mit signifikanten historischen Vorarbeiten. Das kleine, aber konsequent wachsende Unternehmen setzt auf steigende Metallpreise und moderne Explorationsmethoden.

Advanced Gold Exploration Inc. (ISIN: CA00792D2023, WKN: A41RJV) ist ein klassischer kanadischer Explorer. Klein, noch wenig bekannt, aber mit klar definierten Zielen: Man kauft ältere, bislang unvollständig erkundete Rohstoffprojekte in politisch stabilen Bergbauregionen, analysiert historische Daten neu, setzt moderne Explorationstechnologien ein und steigert damit den wirtschaftlichen Wert der Projekte. Selbst in Produktion gehen will das Unternehmen dabei ausdrücklich nicht. Das Ziel ist der strategische Wert: Projekte, die für größere Produzenten interessant werden, sobald sie hinreichend entwickelt sind.

Das klingt nach einem bekannten Playbook im Juniorbergbau. Und doch lohnt ein genauer Blick, denn der Rahmen, in dem Advanced Gold arbeitet, hat sich zuletzt erheblich verbessert.

Gold, Kupfer und Silber in einer strukturellen Aufwärtsbewegung

Alle drei Metalle, auf die sich Advanced Gold konzentriert, haben in den vergangenen drei Jahren erheblich an Wert gewonnen: In US-Dollar gerechnet legten Gold rund 150 %, Silber sogar über 250 % und Kupfer um die 45 % zu. Doch die Preissteigerungen der Vergangenheit erklären nur einen Teil der Attraktivität.

Bei Silber und Kupfer ist es vor allem der Blick nach vorn, der aufhorchen lässt. Rund 40 % des weltweiten Silbers gehen mittlerweile in industrielle Anwendungen: Solarmodule, Elektrofahrzeuge, Batterietechnologien. Der Bedarf steigt schneller als das Angebot wächst. Ähnliches gilt für Kupfer. Ein Elektroauto enthält etwa 240 % mehr Kupfer als ein konventionelles Fahrzeug, und der Aufbau von Stromnetzen, KI-Rechenzentren und erneuerbaren Energiesystemen erhöht den Bedarf zusätzlich. Bei beiden Metallen ist von einer strukturellen Knappheit auszugehen, die durch Minenproduktion und Recycling allein nicht mehr aufzufangen sein wird.