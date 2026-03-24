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    Immer mehr Hochschulabsolventen ohne Abitur

    Wirtschaft - Immer mehr Hochschulabsolventen ohne Abitur
    Foto: Studenten in einer Bibliothek (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Gütersloh (dts Nachrichtenagentur) - Immer mehr Personen ohne Abitur absolvieren erfolgreich ein Studium. Im Jahr 2024 überschritt die Zahl der Absolventen ohne Abitur erstmals die Marke von 10.000, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) am Dienstag mitteilte. Insgesamt haben seit 2009 über 104.000 beruflich Qualifizierte einen Hochschulabschluss erworben.

    Aktuell sind etwa 70.000 Studierende ohne Hochschul- und Fachhochschulreife an deutschen Hochschulen eingeschrieben, was einem Anteil von 2,4 Prozent entspricht. Die Zahl der beruflich qualifizierten Erstsemester stieg zuletzt leicht auf rund 13.000 Personen, was einem Anteil von 2,7 Prozent an allen Studienanfängern entspricht. Besonders viele dieser Studierenden sind an Hochschulen in Bremen, Thüringen und Hamburg eingeschrieben. Die Fernuniversität Hagen ist bei Studienanfängern ohne Abitur besonders beliebt.

    Die Studienfächer Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Ingenieurwissenschaften sind bei diesen Studenten besonders gefragt. Auch im Bereich Gesundheit und Pflege gibt es eine starke Nachfrage von Studieninteressierten ohne Abitur.
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 64,12 auf Tradegate (24. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um -4,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 14,88 Mrd..

    Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 127,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +98,62 %/+118,96 % bedeutet.




    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Immer mehr Hochschulabsolventen ohne Abitur Immer mehr Personen ohne Abitur absolvieren erfolgreich ein Studium. Im Jahr 2024 überschritt die Zahl der Absolventen ohne Abitur erstmals die Marke von 10.000, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) am …
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