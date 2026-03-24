Immer mehr Hochschulabsolventen ohne Abitur

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 64,12 auf Tradegate (24. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um -4,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,92 %.

Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 14,88 Mrd..

Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8600 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 127,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +98,62 %/+118,96 % bedeutet.