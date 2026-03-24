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    Schiitische Milizen melden US-Angriffe auf eigene Stellungen im Irak

    Für Sie zusammengefasst
    • PMF melden US-Luftangriff mit 14 Toten in Anbar
    • Raketen- und Drohnenangriff tötet sechs Peschmerga
    • Angaben nicht unabhängig prüfbar und Nähe zu Teheran
    Schiitische Milizen melden US-Angriffe auf eigene Stellungen im Irak
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BAGDAD (dpa-AFX) - Mit dem Iran verbündete Milizen haben im Irak erneut einen US-Angriff auf eine ihrer Stellungen im Westen des Landes gemeldet. Dabei seien 14 ihrer Mitglieder getötet worden, teilten die sogenannten Volksmobilisierungskräfte (PMF) mit. Unter den Opfern sei auch der Einsatzkommandeur der Provinz Anbar im Westen des Landes gewesen.

    Die PMF teilten mit, ihre Kämpfer seien "bei einem hinterhältigen US-Luftangriff" getötet worden, der ihr Hauptquartier getroffen habe, während sie "ihre nationale Pflicht" erfüllt hätten. Die schiitischen Milizen pflegen enge Verbindungen zu Teheran.

    Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Die irakische Regierung in Bagdad sowie die USA äußerten sich nicht dazu.

    Angriff auch auf kurdische Einheiten

    Zusätzlich meldeten lokale Quellen einen Raketen- und Drohnenangriff auf eine Basis kurdischer Kämpfer nördlich von Erbil im Norden des Landes. Dabei seien sechs Mitglieder der Peschmerga-Einheiten getötet worden, teilte ein Vertreter der örtlichen Behörde der Region Kurdistan mit. Mehr als 20 weitere seien verletzt worden. Offiziell äußerte sich die Regierung der Region Kurdistan dazu bisher nicht.

    Zuletzt hatten sowohl der Iran als auch proiranische Milizen im Irak Angriffe auf die Kurdenregion für sich reklamiert. In Erbil befindet sich ein multinational genutzter Stützpunkt, auf dem Soldaten der USA und auch der Bundeswehr stationiert sind./arj/DP/stw






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