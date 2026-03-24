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    Berenberg senkt Ziel für Airbus auf 190 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Kursziel für Airbus auf 190
    • Einstufung bleibt Hold trotz Risiken aus Nahost
    • Nahe Osten macht 11 Prozent der Lieferungen aus
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Airbus auf 190 Euro - 'Hold'
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 210 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Risiken wegen des Iran-Kriegs seien zwar vorhanden, die Verwerfungen dadurch bislang aber begrenzt, schrieb George McWhirter am Dienstag. Dabei präzisierte er, dass der Nahe Osten 11 Prozent der Lieferungen des Flugzeugbauers ausmache./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Airbus

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    ISIN:NL0000235190WKN:938914

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 163,3 auf Tradegate (24. März 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 129,36 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +16,07 %/+38,06 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 190 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 190,00, was eine Steigerung von +14,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Kursrisiken und mögliche Nachkaufchancen bei der Airbus-Aktie: Nutzer prognostizieren Abstiege unter 160/150 Euro (teilw. bis 140), sehen Marktbreite und geopolitische Risiken als Treiber, diskutieren Lieferketten-Updates vom CFO und kritisieren die Abhängigkeit von P&W mit Vorschlägen zu alternativen Triebwerkslieferanten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.

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