Berenberg senkt Ziel für Airbus auf 190 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 163,3 auf Tradegate (24. März 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 129,36 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +16,07 %/+38,06 % bedeutet.