Siemens - Aktie im Rampenlicht - 24.03.2026

Die Siemens Aktie notiert aktuell bei 208,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,74 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,70 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,78 %, geht es heute bei der Siemens Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Siemens insgesamt ein Minus von -11,43 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um -4,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Siemens auf -11,74 %.

Siemens Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,20 % 1 Monat -12,86 % 3 Monate -11,43 % 1 Jahr -7,45 %

Informationen zur Siemens Aktie

Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 167,04 Mrd. € wert.

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Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.