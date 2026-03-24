Allianz Aktie unter starkem Abgabedruck - 24.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Allianz Aktie. Mit einer Performance von -1,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,02 %, geht es heute bei der Allianz Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Allianz SE ist ein global führender Versicherer und Vermögensverwalter mit starker Marktstellung, insbesondere in Europa. Sie bietet umfassende Versicherungs- und Asset-Management-Dienstleistungen an. Hauptkonkurrenten sind AXA, Zurich und Munich Re. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und Innovationskraft im digitalen Bereich.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Allianz Verluste von -10,91 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Allianz Aktie damit um -2,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,11 %. Im Jahr 2026 gab es für Allianz bisher ein Minus von -11,00 %.

Allianz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,71 % 1 Monat -8,11 % 3 Monate -10,91 % 1 Jahr -1,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Allianz Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kursrelevanten Einflüsse auf die Allianz‑Aktie: Makro‑Treiber (Trump‑Iran, PPI/Inflations‑/Zinsängste) verursachen kurzfristige Risk‑Off‑Volatilität; Aktienrückkäufe stützen den Kurs, erzeugten hohe Volumenspitzen und relative Stärke; mittelfristig profitieren Versicherer von höheren Zinsen; Einschätzungen reichen von 40% Kurspotenzial bis zu Seitwärtsbewegung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.

Informationen zur Allianz Aktie

Es gibt 386 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,00 Mrd. € wert.

Die Allianz-Aktie ist unter deutschen Anlegern überaus beliebt, weil sie seit fünf Jahren stabile und steigende Erträge liefert. Sind die aktuellen Kurse um 350 € Kaufkurse, um sich das Dividenden-Juwel jetzt langfristig zu sichern? Ein lukratives Investment An der Börse wird immer die Zukunft gespielt, doch oft lohnt sich auch ein Blick zurück. Beginnen wir […] The post Allianz-Aktie: Jetzt das Dividenden-Juwel kaufen? first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %. AXA notiert im Minus, mit -0,92 %. Münchener Rück notiert im Minus, mit -0,76 %. Zurich Insurance Group verliert -0,34 %

Allianz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.