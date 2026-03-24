    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Besonders beachtet!

    269 Aufrufe 269 0 Kommentare 0 Kommentare

    Allianz Aktie unter starkem Abgabedruck - 24.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Allianz Aktie bisher Verluste von -1,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Allianz Aktie.

    Besonders beachtet! - Allianz Aktie unter starkem Abgabedruck - 24.03.2026
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Die Allianz SE ist ein global führender Versicherer und Vermögensverwalter mit starker Marktstellung, insbesondere in Europa. Sie bietet umfassende Versicherungs- und Asset-Management-Dienstleistungen an. Hauptkonkurrenten sind AXA, Zurich und Munich Re. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und Innovationskraft im digitalen Bereich.

    Allianz Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.03.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Allianz Aktie. Mit einer Performance von -1,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,02 %, geht es heute bei der Allianz Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Long
    328,14€
    Basispreis
    2,42
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    375,01€
    Basispreis
    2,66
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Allianz Verluste von -10,91 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Allianz Aktie damit um -2,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,11 %. Im Jahr 2026 gab es für Allianz bisher ein Minus von -11,00 %.

    Allianz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,71 %
    1 Monat -8,11 %
    3 Monate -10,91 %
    1 Jahr -1,11 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Allianz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kursrelevanten Einflüsse auf die Allianz‑Aktie: Makro‑Treiber (Trump‑Iran, PPI/Inflations‑/Zinsängste) verursachen kurzfristige Risk‑Off‑Volatilität; Aktienrückkäufe stützen den Kurs, erzeugten hohe Volumenspitzen und relative Stärke; mittelfristig profitieren Versicherer von höheren Zinsen; Einschätzungen reichen von 40% Kurspotenzial bis zu Seitwärtsbewegung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.

    Zur Allianz Diskussion

    Informationen zur Allianz Aktie

    Es gibt 386 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,00 Mrd. € wert.

    Jetzt das Dividenden-Juwel kaufen?


    Die Allianz-Aktie ist unter deutschen Anlegern überaus beliebt, weil sie seit fünf Jahren stabile und steigende Erträge liefert. Sind die aktuellen Kurse um 350 € Kaufkurse, um sich das Dividenden-Juwel jetzt langfristig zu sichern? Ein lukratives Investment An der Börse wird immer die Zukunft gespielt, doch oft lohnt sich auch ein Blick zurück. Beginnen wir […] The post Allianz-Aktie: Jetzt das Dividenden-Juwel kaufen? first appeared on sharedeals.de.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %. AXA notiert im Minus, mit -0,92 %. Münchener Rück notiert im Minus, mit -0,76 %. Zurich Insurance Group verliert -0,34 %

    Allianz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Allianz

    -1,05 %
    -2,71 %
    -8,11 %
    -10,91 %
    -1,11 %
    +69,12 %
    +65,27 %
    +140,39 %
    +237,24 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Allianz Aktie unter starkem Abgabedruck - 24.03.2026 Am heutigen Handelstag muss die Allianz Aktie bisher Verluste von -1,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Allianz Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     