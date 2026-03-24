Bayer - Aktie unter Druck - 24.03.2026

Mit einer Performance von -3,68 % musste die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,26 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,11 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,79 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bayer um +2,77 % gewonnen.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,27 % 1 Monat -10,79 % 3 Monate +6,11 % 1 Jahr +64,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Bayer-Aktie. Eine 8,5 Mio. Aktien platzierung könnte zu Dilution führen; der Kurs lag bei ca. 38,5 EUR. Analysten Signale: Oddo BHF auf 55 EUR, Barclays auf 48 EUR. Positive Fundamentals: neue japanische Zulassungen (Eylea 8 mg RVV; Gadoquatrane). Risiken: Iran-Konflikt könnte Druck erzeugen, ist aber noch nicht im Kurs widergespiegelt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,60 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,02 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,20 %. Sanofi verliert -0,21 % Roche Holding notiert im Minus, mit -0,25 %.

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.